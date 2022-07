Tako je Števerjanski festival slavil abrahama (FOTO)

Prvo julijsko nedeljo se je v zamejskem Števerjanu v Italiji odvijal jubilejni, 50. festival narodno-zabavne glasbe, ki ga tradicionalno prireja Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej.

Ansambel Poljanšek je postal najboljši debitant 50. Števerjanskega festivala.

A festival, ki je letos slavil abrahama, je bil precej drugačen kot prejšnja leta, saj se ni odvijal tri dni zapored, organizatorji so zaradi manjšega števila prijavljenih ansamblov sklenili, da ga pripravijo nekoliko drugače. V soboto, 2. julija, se je tako odvijala le festivalska veselica, na kateri so obiskovalci okusili tradicionalne pečene piščance na žaru, za zabavo pa je skrbel Ansambel Gorenjski kvintet. Festival se je odvijal le v nedeljo, na njem pa so sodelovali ansambli Akordi, Petovia kvintet, Poljanšek, Špadni fantje, Tik-Tak in Vrli muzikanti, v revijalnem delu je nastopil Alpski kvintet.

21 pesmi je na zgoščenki Melodije med borovci, ki je izšla ob 50. jubileju.

Navzoče so pozdravili predsednica društva F. B. Sedej Ilaria Bergnach, županja Števerjana Franka Padovan pa tudi naš minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je organizatorjem izročil priznanje in se ob njihovem zlatem jubileju zahvalil za neprecenljiv prispevek pri ohranjanju narodne zavesti, popularizaciji slovenske glasbe in kulture ter dvigu prepoznavnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Spregovorili so še državni sekretar Marko Rusjan, senatorka Tatjana Rojc in podpredsednik Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice Miloš Čotar.

Melodije nastopajočih ansamblov so ocenjevali člani komisije za glasbo, v kateri so bili Igor Podpečan, Marijana Mlinar, Nikolaj Pintar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Andrej Plesničar, Slavko Avsenik mlajši ter Ilaria Bergnach, besedila pa ločeno David Bandelj, Janez Beličič in Martina Valentinčič. Prvo nagrado so si s polko z naslovom Usoda avtorjev Braneta Klavžarja in Ivana Sivca, ki je prispeval besedilo, priigrali in pripeli Špadni fantje, ki so postali tudi absolutni zmagovalci festivala.

Obenem je melodija avtorja zmagovalne polke Braneta Klavžarja postala tudi najboljša melodija festivala. Drugo nagrado festivala so si priigrali člani Ansambla Petovia kvintet, tretjo pa Ansambel Tik-Tak. Nagrado občinstva so prejeli člani Ansambla Akordi, nagrado za najboljše debitante pa Ansambel Poljanšek, ki so izvedli skladbo Kaj mi mar, za katero je najboljše besedilo napisal in bil zanj nagrajen Ivan Malavašič.

Ansambel Tik-Tak je s skladbo Naj bo sosed sosedu sosed prejel tretjo nagrado festivala.

Ob 50. jubileju je izšla tudi festivalska zgoščenka Melodije med borovci, na kateri je zbranih 21 pesmi, ki so se v polstoletni zgodovini vsem najbolj vtisnile v spomin, izpod peresa in zamisli urednic števerjanskega vestnika Petre Ciglič in Klare Terčič pa je nastala tudi priložnostna brošura ob jubileju – Zgodbe med borovci.