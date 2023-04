Tako ganljiv je bil zadnji aplavz za primorskega fanta (FOTO)

Na teh straneh že desetletje poročamo o pomembnejših dogodkih v narodno-zabavni glasbi. O festivalskih uspehih ansamblov in tudi posameznih glasbenikov, po večini harmonikarjev in pevcev. A življenja ne sestavljajo zgolj radostni trenutki, temveč včasih tudi žalostni. Slovesa so žal neizogibna.

Minulo sredo se je zbrala velika množica žalujočih.

Primorski fantje so bili še lani zelo aktivni, po epidemiji so se vrnili na odre in razveseljevali ljudi. Jeseni pa je začel biti bitko za življenje njihov pevec, humorist, igralec, avtor melodij in besedil Bogdan Gerk, a jo je na letošnji prvi pomladni dan žal izgubil. Minuli teden so se na pokopališču v Izoli v velikem številu še zadnjič od njega poslovili sorodniki, prijatelji, znanci in številni glasbeniki.

Ansambel Primorski fantje bo neprekinjeno deloval naprej, Ivici, njenemu sinu Maksimu ter Niku Polesu se bo pridružil Jan Čekada.

Še zadnji aplavz

Prav tako so se mu poklonili svetniki in drugi predstavniki občine Izola, saj je bil dva mandata svetnik tudi sam, ter gasilci. Tudi Bogdan je bil gasilec, ki je s ponosom oblekel gasilsko uniformo, če se je le ponudila priložnost za to. Ker pa je najbolj ljubil glasbo, ne preseneča, da je pogrebna slovesnost minevala ob zvokih skladb, katerih avtor ali izvajalec je bil.

Poklonili so se mu številni gasilci in gasilke.

Mešani pevski zbor iz Sežane je zapel njegovi prepoznavni pesmi Decembrski dan in Rad bi vedel, vokalna skupina Riba pa skladbi Zvonovi in Ledene rože. Še posebno ganljivo je bilo slovo harmonikarjev Nika Polesa, Vilija Marinška, Jožeta Jenka, Valterja Rihterja, Davida Penka, Alena Klepčarja, Andreja Gropajca, Simona Franka, Marka Vatovca, Davida Žerjala, Anžeta Počkarja, Žige Babiča in Mateja Caha, ki so bili razkropljeni po pokopališču, ko so zaigrali Slakovo V dolini tihi, z njimi pa je pel zbor iz Sežane. Poleg župnika Janeza Kobala, ki je poskrbel za cerkveni obred, sta se od dolgoletnega glasbenega in življenjskega sopotnika z recitalom Pesniku v slovo poslovila Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov, ter njen sin Maksim, ki je zaigral in zapel balado Kocke nekdanje obalne punk rock zasedbe Pudding fields, katere del je bil.

Ivica Vergan se je od svojega poeta poslovila z recitalom.

Vsi zbrani so Bogdanu ob grobu namenili še zadnji aplavz, tak, kakršnega si je Izolan za številna dobra dejanja zaslužil in jih je bil vajen prejemati po nastopih po vsej domovini in po tujini. Spust žare v grob je spremljala pesem Soldier of fortune skupine Deep Purple, ki jo je Bogdan oboževal. Po duši je bil rocker, rad je sedel tudi za bobne, klaviature ali vzel v roke svojo »rimoniko« in zabaval vse okoli sebe. Kot takega, kot veseljaka, se ga bodo spominjali ne le njegovi Primorski fantje in Ivica, temveč tudi številni oboževalci.

Maksim Vergan je zaigral balado Kocke.

In za konec še novica, ki je bodo številni gotovo veseli. Ansambel Primorski fantje bo neprekinjeno deloval naprej. Ivici in njenemu sinu Maksimu ter Niku Polesu se bo pridružil še en odlični glasbenik, Jan Čekada. Če ne prej, bomo Primorske fante v tej sestavi slišali na spominskem koncertu, posvečenem Bogdanu, ki bo 28. maja v Izoli, o čemer bomo seveda še poročali.