Ta zvezdnik je izgubil obetavno vlogo, ker se ni želel sleči

V svet filmske industrije je Matthew Lawrence stopil že zelo zgodaj. Star je bil namreč komaj štiri leta, ko se je že pojavil v priljubljeni ameriški seriji Dinastija, še tri leta pozneje je imel za sabo tudi že svoj filmski prvenec, kot filmskemu sinu zvezdnika Robina Williamsa v komediji Očka v krilu pa so se mu pri 13 letih vrata na stežaj odprla. A se nato tudi sunkovito zaprla. Razlog? Ni se predal z oskarjem nagrajenemu režiserju.

Matthew Lawrence se pred oskarjevcem ni hotel sleči. FOTO: DAVE PROCTOR/STARTRAKSPHOTO.COM

Z gibanjem #Jaz tudi (#MeToo), ki mu je dala krila aretacija Harveyja Weinsteina zaradi spolnih napadov in posilstva, so 2017. razgalili vso pokvarjenost v hollywoodskem zakulisju. Od tedaj je s prestola padlo že več filmskih veljakov, katerih žrtve so bile predvsem mlade igralke, igralci kot tarče spolnih plenilcev pa ostajajo zamolčani. Tako trdi Matthew Lawrence, ki je gibanje proti spolnemu nadlegovanju označil kot nekaj zelo dobrega, skeli pa ga, da zapostavljajo moške žrtve.

Tudi moški so tarče spolnega nadlegovanja, poudarja igralec. FOTO: Osebni arhiv

Razkril svojo zgodbo

»Mislim, da je precej moških v industriji, ki si o tem ne upajo spregovoriti. Tudi zato, ker je naša družba še manj pripravljena poslušati njihove izpovedi spolnega nadlegovanja kot izpovedi žensk,« je dejal, a v isti sapi priznal, da moški prestajajo le kakšno tretjino terorja, ki se dogaja nad ženskami. Pri tem ni govoril v tri dni, temveč je razkril svojo zgodbo nespodobnega vabila, ki ga je na koncu stalo obetavno igralsko kariero.

Svojo igralsko pot je začel zelo zgodaj. FOTO: Osebni arhiv

Ni se spustil v podrobnosti, izdal ni ne časovnice ne imen vpletenih oseb. A menda ga je agencija, ki ga je zastopala, vrgla na cesto, ko je zavrnil nespodobne predloge priznanega in vplivnega režiserja. Lawrence se je po navodilih svoje agencije odpravil v hotelsko sobo na sestanek z režiserjem. »Še vedno ne morem verjeti, da so me poslali tja,« pravi Matthew, ki je v hotelski sobi doživel šok. Sprejel ga je namreč »z oskarjem nagrajeni režiser, ogrnjen le s haljo. Rekel mi je, naj se slečem, saj da me mora fotografirati. Nato pa je še nadaljeval, da če bom naredil to, to in to, bom lahko postal naslednji junak Marvelovega filma.« Lawrence ni sprejel nespodobnega povabila, ampak je odvihral iz hotela. Seveda brez ponudbe za vlogo, zatem pa je ostal tudi brez agencije.