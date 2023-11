Ta zvezdnica še naprej piše zgodovino

Taylor Swift še naprej piše zgodovino pop glasbe. Spletna glasbena platforma Spotify je nedavno objavila, da je njen ponovno izdani glasbeni album, tokrat poimenovan 1989 - Taylor's Version, postal največkrat predvajani album v enem dnevu letos.

Taylor Swift je tudi postavila rekord za največje število predvajanj določenega umetnika v enem dnevu na 15 let stari spletni glasbeni platformi Spotify.

Izvirni album so v ZDA prodali v devetih milijonih izvodov

Nova izdaja albuma, ki je prvotno izšel leta 2014, vključuje uspešnico Shake It Off. Izvirni album so v ZDA prodali v devetih milijonih izvodov. Pevka je zanj tudi dobila grammyja za album leta. Nova različica albuma ima 13 skladb, ki so bile objavljena že na prvotnem albumu, in pet doslej neobjavljenih skladb.

Swift se je zaradi spora s svojo nekdanjo glasbeno založbo odločila, da bo ponovno posnela svoje stare albume in s tem prosto razpolagala s pravicami.