Ta znani slovenski pevec je presenečen nad odzivom na novo skladbo

Pevec Robert Ficker je pred mesecem dni objavil svojo novo skladbo z naslovom Kad nam kroz vene crno vino krene. »Priznati moram, da sem prijetno presenečen, ker je ta skladba v kratkem času postala pravi hit. Ogromno zanimanja je zanjo, povsod kjer nastopam, si jo ljudje zaželijo slišati, mnogi jo že po nekaj taktih znajo tudi peti,« nam je zaupal Ficker, ki je bil nedavno povabljen na koncert dobrega glasbenega prijatelja Darusa Despota. Na odru se je temu pridružila tudi glasbena legenda Indira Forza, nekdanja pevka skupine Colonia, ki jo je Ficker rad poslušal že v otroštvu.

Sicer pa si bo pevec to poletje vzel nekaj časa zase, da si nabere nove energije za jesenske nastope, koncerte, festivale in še kaj. »Letos bom dopust preživel na grškem otoku Kreta, seveda pa se bom pomudil tudi na hrvaškem Cresu,« nam je še zaupal pevec, ki namera že prihodnje leto nastopiti na hrvaškem festivalu MIK (Melodije Istre in Kvarnera). V sodelovanju s priznanim hrvaškim skladateljem in producentom Duškom Rapotcem - Utejem načrtuje nekaj novega in se tega že zelo veseli.