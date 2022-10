Ta znani Slovenec je žrtvoval svoje lase (VIDEO)

Mladi glasbenik Nino Ošlak na slovenski sceni velja za resnega glasbenika, avtorja in strogega pevskega pedagoga, zdaj pa je svoje zveste poslušalce s podobo, ki si jo je omislil za nov videospot, pustil odprtih ust. Nino se je namreč odločil, da se poslovi od las oziroma si jih je pred kamero kar pobril. Njegova vizualna sprememba ni samo presenetila, ampak sprožila tudi različna natolcevanja. Tako se denimo že govori, da je brez las ostal zaradi covida in celo uši, kar pa Nino zanika.

Pobril se je kar pred kamero.

»Odločil sem se, da se prvič v življenju pobrijem skoraj čisto na ničlo. Nikoli nisem imel tako kratkih las. Ko sem napisal tekst za pesem Za oba, sem želel to nekako v videu poudariti. Ljudje, ko se nam v življenju zgodi kaj novega, prelomnega, radi to pokažemo tudi na zunaj, po navadi z novim motorjem, avtomobilom, nekateri pa z novo pričesko,« pravi Nino, ki je svojo idejo pred snemanjem zaupal režiserju Niku Karu in temu je bila noro všeč. »Dogovorili smo se, da bosta med snemanjem prizora, ko se pobrijem, prisotna samo on in kamerman. Imeli smo en poskus, potem so bili lasje na tleh, tega nismo mogli ponavljati. Najbolj me je skrbelo, da bom med britjem glave planil v smeh, ker sem se gledal v ogledalu,« nam zaupa pevec.

Čemu takšna skrivnostnost?

Povedal nam je, da so videospot snemali v začetku julija, zaradi česar je moral, če so želeli stvari prikriti in počakati do izida, pobrito glavo skrivati vse poletje. Nosil je kape in klobuke, kar je bilo malce nenavadno in sumljivo, a na to, da pod njimi ni na glavi ničesar, kar nekaj časa ni pomislil nihče. Prav nasprotno, kar se mu zdi zanimivo. »Vsi so mislili, da imam nov imidž. Ena od stilistk na televiziji mi je celo rekla, da ji je všeč, da je nekdo od glasbenikov oblečen bolj drzno, da nosim kapo in imam svoj stil. V bistvu pa je bila kapa nekaj časa nujna krinka. Želel sem, da nov videz pokažemo skupaj z novo pesmijo. Celo na eni poroki sem pel s slamnikom, pa nihče ni nič posumil,« se zasmeji Nino in pove, da ga doma sprva niso prepoznali.

Ko sem se obril, sem imel občutek, kot bi odrezal del svoje preteklosti.

»Priznati moram, da je bilo zanje vse skupaj precej šokantno,« doda. Razkrije še, da je bilo slovo od las stresno. »Ko sem se obril, sem imel občutek, kot bi odrezal del svoje preteklosti. Sem pa na začetku lase res zelo pogrešal,« prizna pevec, ki zdaj potrpežljivo čaka na to, da mu spet zrastejo.