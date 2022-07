Gašper Rifelj je zaljubljen v življenje

»Lahkotni ritmi, pozitiva, zaljubljenost v življenje, morje, poletje.« S temi besedami pevec Gašper Rifelj opiše svojo najnovejšo skladbo in doda, da govori o tisti pravi ljubezni, ki se rodi med dvema in za katero verjameš, da bo večna.

Svoje ustvarjalne moči je znova združil z Mahirjem Sarihodžićem, ki je bolj poznan kot producent popularnega pevca Dina Merlina. Gašper je v zadnjih dveh letih ustvaril več singlov, ki so jih slovenske radijske postaje lepo sprejele. Poleg tega se lahko pohvali tudi s svojim glasbeno-umetniškim centrom, ki deluje na območju Dolenjske in v katerem mladi talenti pridobivajo znanje s področja glasbe, plesa in umetnosti.

Svoje znanje je Gašper pridobival v Londonu, kjer je končal The voice college in dobil naziv vokalnega pedagoga. Pevec je v zadnjem obdobju zelo zaseden z novim projektom, ki ga pripravlja v svojem glasbenem centru, zato videospota najprej ni nameraval snemati, potem pa je splet naključij pripeljal do tega, da so se z ekipo na hitro odločili za akcijo.

Odšli so na morje in posneli prelepe kadre ob vožnji z jadrnico po okolici Pulja. Režija in produkcija videospota sta delo Matica Gabriela.