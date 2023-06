Ta slovenska skupina je po 12 letih nastopanja posnela svojo prvo (VIDEO)

Glasbena skupina Karneval v teh že dopustniških časih pošilja vsem en velik Morski pozdrav v obliki prave poletne uspešnice, ki so jo pripravili za vse poslušalce in tako uslišali njihove želje, da bi končno posneli svojo prvo pesem. Avtorica besedila je Ana Vurcer, članica zasedbe Učiteljice, avtor in producent glasbe ter videospota pa Bojan Dragojević, sicer producent številnih zvezd z Balkana. Skupina zase pravi, da so kot potujoča družina, saj skorajda ni kotička Slovenije, ki ga ne bi že obiskali.

»Začeli smo z eno skupno željo in ciljem, ki mu sledimo ves čas – zabavati ljudi in se ob tem zabavati. Imeti čim več koncertov in narediti vtis. Vtis, ki ustvarja spomine. Če ljudje zapustijo naš koncert ravnodušni, smo nezadovoljni. Igramo praktično vse in za vsakogar,« je povedala pevka Špela, edina ženska v skupini, ki pravi, da se med samimi fanti odlično počuti. »Večkrat se pošalimo, da smo več skupaj kot z lastnimi družinami. Upam, da nam preveč ne zamerijo. Veliko smo se tudi naučili o strpnosti, sprejemanju, odrekanju, odgovornosti drug do drugega. V vseh teh letih se je veliko spremenilo, a nekatere stvari ostajajo iste – energija na odru, povezanost, ubranost. Včasih je samo pogled dovolj, da vemo, kaj hočemo,« še dodajo člani skupine, ki so prepričani, da bo njihov Morski pozdrav navduševal v vročem poletju, ki je pred nami.