Ta slovenska pevka spet najbolj predvajana, prav nihče ji ni konkurenca

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev Fonogramov Slovenije je predstavil statistiko predvajanja glasbe na slovenskih radiih in televizijah v minulem letu. Nina Pušlar je postala že tretje leto zapored največkrat predvajana slovenska izvajalka, in sicer je konkurirala tudi moškim izvajalcem in skupinam, njena uspešnica Svet na dlani pa je bila lani druga največkrat predvajana slovenska skladba.

Nina je pred dnevi v svet poslala novo pesem z naslovom Nina Nina Nina, ki so jo poslušalci odlično sprejeli. Besedilo zanjo je napisala Urša Vlašič, ki se z Nino kreativno prepleta vse od njene zmage na Bitki talentov pred 17 leti, glasbo pa je ustvarila s studijskima mojstroma Miho Goršetom in Jernejem Kržičem, ki sta tudi člana njene spremljevalne skupine.