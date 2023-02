Ta Slovenec je snemal sredi geta: Vsi so mi govorili, da sem nor (FOTO)

Glasbenik, maneken, osebni trener in tekmovalec šova Exatlon Igor Mikić se je lani znašel v popolnoma novi vlogi, ko je sprejel mesto sovoditelja izvedbe Exatlona, ki ga je vodil Jure Košir. To je bila zanj imenitna priložnost za nabiranje novih izkušenj in spoznavanje prijateljev v vroči Dominikanski republiki, kjer so šov snemali.

Mikić je na duet izjemno ponosen. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Po snemanju pa ni Igor niti pomislil, da bi sedel križemrok, temveč je odlično izkoristil nova poznanstva. Mišičnjak nam je priznal, da so ga člani ekipe kot tudi sam Košir ves čas nagovarjali, naj v vročih krajih posname pesem in videospot, a se je kar nekaj časa upiral.

»Turški producent mi je obljubil, da če posnamem pesem v Dominikanski republiki, mi bo brezplačno posnel videospot, kar je zelo velik zalogaj na takšni lokaciji. Kako bi se človek temu uprl? No, jaz se nisem. Kmalu zatem sem neko popoldne v šotoru med snemanjem spoznal mladeniča, ki me je opazoval med poslušanjem glasbe in je omenil, da je producent ter da mi bo poslal glasbeno podlago. Rekel sem, da bom z veseljem poslušal, in kmalu pozabil na to. Izpolnil je svojo obljubo, jaz pa sem po poslušanju sklenil, da bomo zadevo izpeljali,« nam Igor Mikić zaupa, kako je nastala njegova nova skladba.

Producentu je zaupal svojo željo, da bi rad pesem posnel z lokalnim raperjem oziroma glasbenikom, saj je želel v skladbo vnesti pridih tamkajšnje kulture in melodije. »Predstavil mi je dva pevca in sem se odločil za Blody Rosaria, ki je krasen, skromen mladenič iz geta v La Romani. Poje čudovito in takoj smo se ujeli. Na žalost ni znal niti besede angleško, zato smo se sporazumevali s pomočjo prevajalca,« se izkušnje spominja Mikić. Pesem z naslovom Dominicana je posnel v srbskem jeziku, saj si jo je želel predstaviti širši množici.

»Prvi del govori o blišču in turizmu Dominikanske republike. Lepe plaže, sonce, morje, dekleta in zabave, kar je pa daleč od realnosti. Prava Dominikanska republika je bolj žalostna in revna, kot je prikazana svetu. Ogromno kriminala, prostitucije, životarjenja, nasilja, in o tem govorim v drugem delu pesmi,« še pove Mikić, ki je videospot posnel v mestu La Romana na plaži La Palmilla.

Brez dlake na jeziku pove, da je bilo težko najti studio za snemanje. »Dominikanska republika ni tako razvita kot Slovenija in tudi studii so bolj ali manj borni. Med prvo seanso je denimo zmanjkalo elektrike. Ustvarjali smo v studiu sredi geta, kjer niti taksiji ne vozijo. Vsi so mi govorili, da sem nor in kako si upam hoditi zvečer sam po getu, vendar jaz pravim, da je ljubezen do glasbe večja od strahu,« v smehu pove Mikić in doda, da je neizmerno ponosen na dejstvo, da je prvi Slovenec, ki je posnel duet z glasbenikom iz Dominikanske republike.