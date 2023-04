Ta pop diva je nazaj, potem ko je razkrila, da trpi za redko nevrološko motnjo

Kanadska pop diva Celine Dion je v četrtek napovedala izdajo svoje nove glasbe - prve, odkar je lani razkrila, da trpi za redko nevrološko motnjo, ki vpliva na njeno petje. Novi album Love Again vsebuje glasbo za istoimensko komedijo, v kateri ima Celine Dion tudi svoj igralski debut.

Na novem albumu Celine Dion je pet novih pesmi in pretekle uspešnice. To je prvi album 55-letne Dion po njenem albumu Courage iz leta 2019.

»Pri snemanju filma sem se zelo zabavala. In privilegij, da sem lahko v svojem prvem celovečernem filmu nastopila s čudovitima in nadarjenima igralcema Priyanko Chopra Jonas in Samom Heughanom, je darilo, ki ga bom za vedno cenila,« je ob tem sporočila Celine Dion.

»Mislim, da je to čudovita zgodba, ki spodbuja dobro počutje. Upam, da bo ljudem všeč in da jim bodo všeč tudi nove pesmi,« je še dodala.