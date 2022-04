Ta polfinalistka Eme Freš je odštekana in ranljiva

Glasbenico ​Katjo Korošec smo že lahko spoznali ob izdaji prvenca Samo objemi me, pri čemer sta ji ob strani stala prekaljena glasbena mačka, pevec skupine Flirrt Rok Lunaček, ki se je podpisal pod besedilo in glasbo, ter Krešimir Tomec, ki se je poigral z aranžmajem in produkcijo.

Po slabem letu se mlada pevka s Stranic, ki se ji je na Emi Freš uspelo prebiti v polfinale, predstavlja z novo skladbo s pomenljivim in za ta čas primernim naslovom Levo in desno.

»Prav vsi me zaradi naslova sprašujejo isto stvar. Levo ali desno? Takoj moram poudariti, da nikakor ne gre za politično obarvano pesem,« pevka razbija dvome ob skladbi, ki vsebinsko pluje po ljubezenskih vodah. Besedilo namreč opisuje občutja nepopisne zaljubljenosti, ko ne vidiš ne levo ne desno, ampak samo ljubljeno osebo.

Prav je, da povemo to, kar čutimo.

»Tisto eno in edino. Nekateri si upajo povedati na glas, spet druge je strah izraziti čustva. A prav je, da povemo to, kar čutimo. O tem govori pesem,« razkrije Katja, ki ji pravzaprav godi, da je z naslovom požela tolikšno zanimanje in sprožila nešteto vprašanj. Štajerka se je s skladbo sicer najprej predstavila na glasbenem tekmovanju Ema Freš, je pa tudi njena prva objavljena pesem, za katero je besedilo prispevala sama, na kar je izjemno ponosna.

Uresničila sanje

S skladbo se že predstavlja po radijskih postajah, tudi povabila za nastope prihajajo, prodorni ekipi, ki ji stoji ob strani, pa je uspelo posneti videospot. Ta je poseben zaradi minimalizma, s katerim je avtorica želela pravzaprav pokazati samo sebe takšno, kot je, na eni strani malo odštekano in po drugi ranljivo. Prav tako se je izkazala kot plesalka in s tem odstrla svojo vsestransko umetniško dušo.

Avtor glasbe in aranžmaja je prepoznavni glasbenik Nino Ošlak, tudi njen mentor, s katerim se odlično razumeta in že snujeta nove projekte, pove: »Lahko namignem, da nastaja energična pesem, ki bo izšla v začetku letošnje jeseni,« ob okušanju zvezdniškega sveta simpatična Katja ubira malce skrivnostne strune. Kljub temu ne skriva, da je ustvarjanje glasbe pravzaprav uresničitev njenih sanj. Vzradoščena je, da je bilo zadnje leto zanjo izjemno, saj si niti v sanjah ni predstavljala, da bo v tako kratkem času po glasbenem debiju pristala med polfinalisti Eme Freš.

V spotu je tudi zaplesala. FOTO: Lovro Grabner

Študentki, ki je tik pred diplomo iz vizualnih komunikacij in marketinga, pa srce najmočneje bije za glasbo. Ob predanosti, s katero je vstopila v svet njenega blišča, a tudi pasti, ji, skromni in odločni mladenki, napovedujejo velik potencial.