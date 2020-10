Ta petek festivala Slovenska polka in valček ne bo

Da jih korona ne bo uničila, pravijo člani Ansambla Unikat.

Zaradi trenutne zaostrene epidemiološke situacije so tudi na RTV Slovenija morali sprejeti odločitev, da 24. festival Slovenska polka in valček (SPV), na katerega je težko čakalo 13 ansamblov, odpovedo. A kot je za Slovenske novice povedal voditelj in scenarist oddaj Slovenski pozdrav, ga bodo izvedli takoj, ko bodo razmere to dopuščale. In upamo, da bo to kmalu.Na njem bi letos sodelovalo 13 ansamblov, od teh šest, ki so si vstopnico z nastopi v oddaji Slovenski pozdrav priborili sami. To so Dolenjskih 5, Opoj, Raubarji, S.O.S. kvintet, Špadni fantje in Zadetek, ki se jim bodo pridružili še uveljavljeni Veseli svatje, Vikend, Storžič, Unikat, Ansambel Roka Žlindre, Naveza in Veseli Dolenjci. A vsi trenutno situacijo razumejo, obenem pa sporočajo, da jim veselja do glasbe ne more vzeti noben virus.»Koronačas je marsikaj postavil na glavo in nekaterim glasbenikom onemogočil, da preživijo z glasbo. Slišimo, da nekateri žal že obupujejo, kar pomeni, da jih morda ne bo več ali pa se bodo zasedbe spremenile. Na srečo imamo unikatovci vsi redne službe in imamo glasbo le za hobi. Zato bomo te čase finančno nekako prebrodili. Drugo vprašanje je, kako prebroditi krizo, kar se tiče povezanosti, energije, zagnanosti. A se ne bomo dali! Preveč nam pomeni glasba in preveč pomenimo drug drugemu. Zato bomo še ustvarjali,« zagotavlja, pevka Ansambla Unikat, ki ostaja pozitivna tako kot vsi drugi člani. Da moramo spoštovati vse ukrepe, menijo tudi člani Ansambla Roka Žlindre.»Za dežjem vedno posije sonce. Zdravje je na prvem mestu. Res pa so se naši načrti zaradi tega nekoliko sfižili, a vsaka stvar je za nekaj dobra. Mi smo prepričani, da bo glasba to koronakrizo preživela in po njej znova zaživela,« razmišljaDa so se izjemno veselili festivalskega večera, kot vsi drugi, pravi tudi, vodja Ansambla Zadetek. »Nam je to, da je festival prestavljen, šlo celo na roko. Tudi sami smo se namreč srečali s korono. Na testiranju sem bil pozitiven, zato sem trenutno v izolaciji, ki se bo iztekla ravno ta petek, ko bi moral biti finale,« nam je zaupal Lorbek, ki se strinja, da je koronakriza velik udarec za glasbeno in zabavno industrijo.»Žal se običajno izpostavljata le turizem in gostinstvo, na nas glasbenike pa se pozablja,« pravi. A glede na to, da so se tudi sami pobliže srečali s covidom-19, jim ni uspelo dokončati snemanja videospota za njihov valček Zadnji poljub, ki bi moral iziti prav tako na dan festivala. Da se je v karanteni znašel eden od članov S.O.S. kvinteta, prav tako so bili okuženi nekateri njihovi prijatelji, nam je zaupala, njihova pevka, ki upa, da bo virus kmalu izgubil svojo moč ali pa bodo odkrili učinkovito zdravilo ali cepivo. Da je letošnje leto za vse glasbenike velika preizkušnja, je prepričan tudi, vodja Veselih svatov.»A vsaka stvar ima dve plati. Dobra stran krize je, da smo bili lahko več časa s svojimi najbližjimi, ki nas zlasti poleti in ob vikendih res malo vidijo. Več časa pa smo posvetili produkciji novih skladb in videospotov,« pravi Šenk. Da je zdravje na prvem mestu in je smiselno počakati z izvedbo SPV, menijo tudi člani Ansambla Storžič. »In morda bomo potem, ko bo vse mimo, znali še bolj ceniti druženja in poslušanje glasbe v živo,« praviiz Ansambla Storžič. »Novi koronavirus nam je pošteno zmešal štrene in življenje se je tudi nam, ob zaostritvi ukrepov, v trenutku obrnilo na glavo. Ni pa nam vzel veselja in želje po glasbenem ustvarjanju,« pravijo Veseli Dolenjci. In priznavajo, da so bili najprej prepričani, da bo virus kmalu izzvenel, a zdaj smo priča novemu širjenju.»S cmokom v grlu gledamo fotografije z lanskih prepolnih veselic, martinovanj in raznih koncertov. Posebno težko pa je klicati vse ženine in neveste, razne jubilante, gasilska društva, oštirje in druge in se dogovarjati za nove termine drugo leto, ko še vedno ne vemo, kako bo,« priznava tudiiz Ansambla Raubarji. A hkrati dodaja, da se zavedajo, da je zdravje na prvem mestu.»Glasbeniki si v prvi vrsti prizadevamo za dobro vzdušje tako pred odrom kot za njim. Ne zanima nas politika, levi ali desni, če maske imajo učinek ali ne, mi spoštujemo vse ukrepe in bi radi le čim prej nadaljevali naše poslanstvo – igranje za ljudi,« še doda Jenkole. Da so bili sprva razočarani, ko so izvedeli za odpoved, a so prepričani, da se bo situacija kmalu umirila, pravijo tudi člani Ansambla Dolenjskih 5, ki so bili letos prikrajšani za številne nastope. Podobno kot Špadni fantje.»Virus je tudi na Primorskem upočasnil življenjski ritem. Imamo pa zato več časa za zbiranje gradiva za naše nove avtorske skladbe, vaje in snemanja. In kar nekaj novih pesmi čaka v studiu na obdelavo ali videopodobo,« nam je zaupal špadni fant