Ta festival povezuje ansamble z obeh strani meje: to so zmagovalci (FOTO)

V zamejskem Števerjanu, med borovci, škržati in ob bučni podpori številnih obiskovalcev, je v nedeljo potekal finalni večer 51. festivala, ki je med ansambli tako z naše kot tudi z italijanske strani zelo priljubljen. Letošnji je potekal v dveh delih. V petek zvečer se je predstavilo vseh 12 prijavljenih ansamblov, deseterica, ki jih je strokovna komisija izbrala za finalni večer, med njimi je bilo kar sedem debitantov, pa je znova stopila na oder v nedeljo popoldne. Sobotni večer so Števerjanci namenili izključno glasbi in plesu, medse pa povabili Ansambel Igor in zlati zvoki.

7 debitantov je nastopilo v finalnem večeru.

Vstopnico za nedeljski finale so si priborili Fantje spod Šilentabra, Šmarnogorski kvintet, Ansambel Rujni muzikanti, Peter Prohart trio, Trio Unis, Ansambel Taims, Ansambel Boršt, Ansambel Gašperja Mirnika, Ansambel Pik in Emonski tamburaši. Vsak se je predstavil z dvema skladbama, eno iz zakladnice, kot smo že vajeni, in eno izvirno, ki so jo prvič predstavili javno. Festivalske niti sta spretno držala v rokah gledališki igralec Primož Forte in Valentina Oblak, ki sta obiskovalce spomnila na pokojnega Slavka Avsenika, saj je ravno v nedeljo minilo pet let od njegove smrti, prejšnji teden pa so se mnogi poslovili od dolgoletne pevke Ansambla bratov Avsenik Eme Prodnik. Spomin na njihovo glasbo so z izbiro skladbe iz zakladnice, Prelep Gorenjski svet, obudili tudi člani Šmarnogorskega kvinteta, katerih največji vzorniki so prav Avseniki. Gre za mlado sedemčlansko zasedbo iz okolice Ljubljane, ki se je predstavila z izvirno skladbo Pogumno na ples. Avtor polke je Tommy Budin, član Ansambla Saša Avsenika. Debitantski nastop so opravili več kot odlično in se domov vrnili s tretjo nagrado festivala.

Sreča drugih je njihova sreča

Drugo nagrado so si pripeli in priigrali člani Peter Prohart tria, ki so postali tudi naj debitanti, to pa je bila zanje sploh prva nagrada, ki je seveda ne bodo nikoli pozabili. Absolutni zmagovalci in najboljši ansambel letošnjega festivala so postali člani Ansambla Pik iz Šentjurja; predstavili so se z izvirno skladbo z naslovom Sreča drugih. Gre za valček, ki je bil po mnenju komisije za glasbo, ki so jo sestavljali Igor Podpečan, Marijana Mlinar, Nikolaj Pintar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Andrej Plesničar, Mike Orešar in predsednica slovenskega katoliškega društva F. B. Sedej Ilaria Bergnach, pa tudi komisije za besedilo, v kateri so bili Nina Pahor, David Bandelj in predstavnica domačega društva Martina Valentinčič, sploh najboljši. Nagrado sta namreč prejela tudi avtorja valčka Miha Volk za najboljšo melodijo in Matej Kocjančič za najboljše besedilo, torej so člani Ansambla Pik upravičili nastop in se zapisali v zgodovino 51. Števerjanskega festivala kot novi absolutni zmagovalci. In poskrbeli za svojo srečo in ne zgolj Srečo drugih, kot je naslov valčka. Nagrado občinstva si je letos priboril Ansambel Boršt, in to s polko iz zakladnice Ansambla Vandrovci z naslovom Najin dan. Njihovo veselje je bilo toliko večje, ker so se na oder vrnili po malce daljšem premoru, saj je pevka Monika Mestek pred nekaj meseci prvič postala mamica.

Za scenografijo so letos izbrali pšenični klas, ki ponazarja zgodbo o naravi, življenju ter trudu in je hkrati simbol upanja.

Ilaria Bergnach, predsednica društva Frančišek B. Sedej, je vesela, da jim je uspelo privabiti tako ansamble s slovenske kot tudi tri z italijanske strani meje, dva s tržaškega in enega z goriškega dela, kjer sta slovenska pesem in beseda še živi. Za scenografijo so letos izbrali pšenični klas, ki ponazarja zgodbo o naravi, življenju ter trudu in je hkrati simbol upanja. Da se Števerjanci že od nekdaj istovetijo s slovensko narodno-zabavno glasbo in so ponosni na svoj najstarejši festival, je poudarila tudi županja Franka Padovan, nekoč dolgoletna predsednica tamkajšnjega prosvetnega društva. Števerjancem je torej tudi letos uspelo pripraviti festival, ki je povezal tako izvajalce kot ljubitelje narodno-zabavne glasbe obeh držav.

Zmagovalec občinstva na 51. festivalu v Števerjanu je Ansambel Boršt. FOTO: OSEBNI ARHIV

Tretja nagrada 51. festivala v Števerjanu, ki jo je podelila strokovna komisija za glasbo, je šla v roke Šmarnogorskemu kvintetu. FOTO: FACEBOOK