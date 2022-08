Ta ansambel je pozval glasbenike, naj gasilcem pomagajo s koncertom

Ognjene stihije, ki smo ji bili več kot teden dni priča na Krasu, verjetno še dolgo ne bomo pozabili. Gasilcem in gasilkam, ki so hiteli na pomoč z vseh koncev Slovenije, so domačini izkazali veliko hvaležnost, tudi s hrano in pijačo.

Glede na to, da so gasilci neločljivo povezani z glasbeniki, ki običajno zanje pripravljajo gasilske veselice po vsej Sloveniji, na njih pa, kot vemo, zbirajo dragocena sredstva za nakup nove opreme, ki jo nujno potrebujejo, so Primorski fantje s pevko Ivico Vergan pohiteli s pobudo, naj glasbeniki zdaj izkažejo solidarnost in pomagajo gasilcem po najboljših močeh.

Glede na to, koliko je v Sloveniji narodno-zabavnih ansamblov, bi lahko igrali verjetno v vsakem kraju. Primorski fantje so kmalu po objavi prejeli klic iz Krajevne skupnosti Hrvatini, da bi koncert priredili pri njih, ob sprejemu herojskih gasilcev s Krasa.

Koncert bo 10. septembra, ko obhajajo tudi krajevni praznik, so sporočili priljubljeni glasbeniki, prepoznavni po mornarskih oblačilih in odličnih vižah, ob katerih pošteno zasrbijo pete.