Svoj prvi album bi poimenoval Korona

Glasbenik, finalist šova Zvezde plešejo in obraz, ki ga poznate še kot leva Alexa iz Madagaskarja, nastopa pa tudi v muzikalu Ljubezenske prevare, predstavlja svojo novo pesem Vse do neba. Skladba počasi napoveduje izid njegovega prvega albuma, soustvaril pa jo je s tremi mojstri, ki so v zadnjih letih močno zaznamovali okus slovenskih in poslušalcev v bivši skupni državi.poznate kot sodelavca, Muff inje pustil pečat tudi v opusih zvezdnikov, kot soin Hari Mata Hari, producentpa se je podpisal tudi pod hitein mnogih drugih. In kako se tako regionalno sodelovanje obnese v času vse bolj zaprtih meja? »Korona je kar močno posegla v prvotne načrte glede snemanja albuma, a smo se hitro reorganizirali in se odločili, da projekt dokončamo.Z Nerminom sva mislila marca za tri tedne skočiti v Sarajevo, kjer ima Maki svoj studio, da bi ustvarjali skupaj. Ko so se meje zaprle, smo delali prek skypa in bili vsak dan na zvezi. Z Nerminom in pozneje tudi s Tadejem smo delali v studiu v Ljubljani, Maki pa nas je iz domače Bosne ves čas vodil prek velikega zaslona. Vseeno smo se imeli super in, kar je najpomembnejše, ustvarjalni proces je tekel nemoteno. Vsi smo imeli veliko več časa in smo bili pravzaprav še bolj osredotočeni le na ta album, kar se zagotovo pozna pri samih skladbah. Zdaj smo v zaključni fazi in srčno upam, da se bo situacija umirila in se bomo vsi skupaj lahko tudi v živo poveselili projekta in glasbe, ki smo jo ustvarili. Vsekakor pa si bom za vedno zapomnil, kako in kdaj sem snemal prvi album. Sem v šali celo predlagal, da bi ga naslovili kar Korona,« se po dobro opravljenem delu na daljavo pošali pevec, ki je spomladi postal očka.