Svizci so novi na sceni, najbolj prepoznaven je trobentar Dejan

Ansambel Svizci je nov kvintet s pevko na naši narodno-zabavni sceni. Vaje imajo v Begunjah na Gorenjskem, ki veljajo za zibelko Avsenikove in nasploh kvintetovske glasbe, prihajajo pa tako iz Begunj kot tudi okoliških krajev. Skratka, vsi so ponosni Gorenjci. Harmoniko igra Aleš Jakopič, kitaro njegov brat Gašper Jakopič, bariton Boštjan Vidic, klarinet Enej Valjavec, trobento pa Dejan Zupan, ki obenem tudi poje z Urško Borovinšek, najlepšo članico ansambla. Vsi so še mladi in zato ne preseneča, da jim energije ne manjka.

Brata Aleš in Gašper prihajata s Planine pod Golico, glasbene gene sta podedovala od očeta, ki je igral klarinet, in deda, ki je igral kitaro. Aleš je 20-letni študent glasbene pedagogike na pedagoški fakulteti v Mariboru, glasbene smeri, Gašper pa 24-letni gostinec, ki ima na Planini pod Golico svoj bar Žičnica. Od tam večkrat prihajajo zvoki domače glasbe. 29-letni baritonist Boštjan je iz Podblice, v ansamblu je deklica za vse: samostojni podjetnik, ki obvlada in zna vse, česar se loti, zato mu dela ne manjka. A čeprav je polno zaposlen, najde čas za glasbo in prijatelje. Vmes pa skoči pomagat še v Planico, če je treba. Klarinetist Enej je 21-letni študent gradbeništva iz Begunj na Gorenjskem, ki mu je bila glasba položena v zibko. Njegov oče je Jure Valjavec, prekaljeni glasbeni maček, komponist, aranžer, klarinetist in član ansambla Gašperji, ki je sodeloval tudi z ansambli Grega Avsenika in Roberta Zupana, Karavanke, As in drugimi. Čeprav je sprva kazalo, da Eneja bolj kot glasba privlači nogometna žoga, je zdaj glasba njegova najzvestejša sopotnica. Najbolj prepoznavni obraz Svizcev je trenutno Dejan, 35-letni pevec in trobentač, ki si je bogate glasbene izkušnje nabiral pri Gašperjih, v Ansamblu Saša Avsenika ter Petovia kvintetu. Dejan je sicer tudi strasten nogometni navdušenec, ki s svojo pojavo vedno navduši vse. Najlepša in najbolj simpatična članica ansambla pa je 26-letna pevka Urška, ki zna tudi spretno vrteti kuhalnico v eni najboljših restavracij pri nas. Je velika ljubiteljica gora, njena pozitivna energija je nalezljiva. »Ona slabega dne ne pozna, njen glas pa poboža vsako srce,« simpatično Urško opišejo fantje.

Pomoč izkušenih glasbenikov

Sicer pa nekaj drži kot pribito: Svizce povezuje ljubezen do slovenske narodno-zabavne glasbe, z njo živijo že vse življenje. »Zavedamo se, da imamo srečo, ker imamo okoli sebe veliko odličnih glasbenikov, ki so nam vedno na voljo za pomoč in nas oplajajo s svojimi izkušnjami in znanjem,« pravi Enej in doda, da je mentor ansambla njegov oče Jure Valjavec, ki je v svoji karieri doživel in videl res veliko in se tudi sam učil od najboljših. V veliki meri pri Vilku Ovseniku, s katerim sta bila velika prijatelja. »Poleg očeta so okoli nas drugi prekaljeni mački, ki so prav tako vsi naši vzorniki, na katere se lahko vedno obrnemo za nasvet ali pomoč: Klemen Repe, Matjaž Slivnik, Niko Legat, Renato Verlič …« našteva Enej Valjavec.

Ansambel Svizec je svojo glasbeno pot uradno začel lani, ko so skupaj prvič uradno igrali članicam in članom Evropske zveze združenj medicinskih sester, ki so se zbrali v dvorani gostilne Avsenik. »V čast smo si šteli, da smo lahko tako visokim in pomembnim gostom predstavili našo lepo glasbo,« še pove Valjavec. Doda, da je njihov cilj igrati odlično narodno-zabavno glasbo različnih, slovenskih in tudi tujih ansamblov. Temu so prilagodili repertoar. »Za zdaj še večinoma igramo doma, na Gorenjskem, a upamo, da bomo dobili kakšno povabilo iz drugih koncev Slovenije. Sicer pa smo veseli, da nas pogosto vabijo v tujino, saj tako pomagamo širiti našo glasbe zunaj meja Slovenije,« pravijo fantje in dekle, ki nameravajo še letos posneti nekaj lastnih skladb. Energije in volje jim ne manjka in veselijo se vsega, kar jih še čaka.