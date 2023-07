Svetovno znani raper je za domačo žival imel ščurka

Marsikdo se ob pogledu na ščurka z gnusom obrne, nekateri celo vrešče zbežijo stran. Skoraj vsi pa nanje gledamo kot na nedobrodošlo nadlogo in zalego, ki se je poskušamo na vsak način znebiti. A kot povsod tudi tu obstaja izjema, ki potrjuje pravilo. Raper Snoop Dogg je ščurka, ki se ga ni mogel znebiti, tako spremenil kar v domačega ljubljenčka. »Ime mu je bilo Gooch. Z menoj je živel šest, mogoče sedem mesecev.«

Snoop Dogga je ščurkova trdoživost navdušila, zato je zanj začel skrbeti. FOTO: Mike Blake, Reuters

Zvezdnik, ki je znan po svoji velikanski ljubezni do marihuane, ni sanjaril o insektu kot o domači živali. Z njim je v nenavadni simbiozi zaživel povsem po naključju. Ko je na gomazečo nadlego naletel v svojem domovanju, se ga je najprej poskušal znebiti. »Poskusili smo ga ubiti. Vedno znova in znova, a nam nikoli ni uspelo,« je dejal Snoop, ki ga je ščurkova izjemna volja do življenja nato tako navdušila, da ni le prenehal svojih vselej propadlih poskusov, da bi se ga znebil, temveč ga je v tistem sklenil kar posvojiti in gojiti. »Poimenoval sem ga Gooch. Vsak dan sem mu začel nastavljati hrano. Skrbel sem zanj kot za vsakega drugega ljubljenčka.« Očitno mu je šlo to izjemno dobro od rok, saj je v Snoopovi oskrbi lepo rasel in se širil. »Pri meni je ostal več kot pol leta. In v tem času je postal tako velik, kot je velik bankovec za ameriški dolar!«

Ni edini

Snoop ni edini, ki je imel nekoliko nenavadnega živalskega ljubljenčka. Tudi Zayn Malik se ni neznansko navezal na bolj tradicionalnega psa, mačko ali hrčka, temveč na – kokoš. Svojo pernato prijateljico je imel pevec skupine One Direction tako rad, da jo je, ko se mu je zazdelo, da z njo ni vse v najlepšem redu, peljal k veterinarju. Želel je celovit pregled, vključno z rentgenskim slikanjem. »Veterinar se mi je smejal in mi dejal, da ljudje tega pač ne počno, da ne vozijo na preglede kokoši. Na koncu so mi vseeno zaračunali za slikanje, meni pa je kokoš na poti domov umrla v rokah. Vso pot sem jokal kot dež.« In čeprav ima danes nove kokoši, kar šest, tokrat ni nobene poimenoval. »Prejšnjikrat sem se nanjo preveč navezal in me je njena smrt pobila. Zato jim zdaj ne dajem imen.«