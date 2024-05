Svetovno sodelovanje s kavča: Dolenjec in Američanka (VIDEO)

Dolenjski glasbenik in avtor Jernej Zoran je te dni v eter poslal staro novo skladbo You. Gre za predelavo pesmi Stik z istoimenskega albuma, ki je izšel leta 2019. »Odločil sem se, da komad ob petletki jezikovno preoblečem,« pojasni Jernej, ki je tokrat napisal še angleško besedilo. Zapela ga je Caitlin Anselmo iz ameriškega Nashvilla. »Snemali smo že poleti 2022, pravi čas za izdajo pa se je pojavil šele zdaj. Življenje se pač ne meni za človekove načrte. No, je že prav tako, kajti človek resda ne počaka, glasba pa,« pravi Dolenjec, čigar ustvarjanje je še posebno zaznamoval koronski čas.

»Navadil sem se sodelovati s tujimi glasbeniki, ki jih najdem na različnih portalih. Gre za profesionalce z vsega sveta, od pevcev do najrazličnejših inštrumentalistov. Posnamem demo, nakažem, kaj bi rad, da posnamejo, in jim pošljem zadevo. Čez dan ali dva dobim 'izdelek'. To je res svetovno sodelovanje iz udobja domače dnevne sobe oziroma hišnega studia, res pa je, da ti mora biti precej jasno, kaj želiš od sodelujočega,« razlaga glasbenik. Jernej je sredi snemanja šestega samostojnega albuma, ki bo predvidoma izšel septembra. Tako kot ostaja iskalec novih zvočnih podob v studiu, si postavlja vedno nove izzive tudi na odrih. »Po dobrih dvajsetih letih sem nedavno spet aktiviral svoj trio. V zasedbi sta še Dejan Slak - Sleyk in Miro Tomšič. »Želel sem se bolj posvetiti temu, kar imam v glasbi najraje in v čemer sem najmočnejši – kitari,« pravi Jernej in zaključi s povabilom: »Poleti in jeseni pa se vidimo na odrih, za zdaj v Kočevju, Novem mestu in Ljubljani, termine pa razkrijemo kmalu.«