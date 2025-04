Svetlana Makarovič opozarja: »Fašizem postaja nova normalnost«

Letošnji koncert Nosimo rdečo zvezdo je potekal 27. aprila 2025 v Kinu Šiška v Ljubljani, ob 80. obletnici osvoboditve. Dogodek je bil posvečen vrednotam miru, svobode in neuklonljivega duha upora. Vodila ga je umetnica Svetlana Makarovič, ki je poudarila, da je zmaga uporniške fronte pred 80 leti zaveza miru, danes pa smo daleč od tega.​

Na odru so nastopili številni umetniki, med njimi Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pevski zbori, pihalni orkester, rock zasedbe ter solisti iz sveta šansona, rocka in kantavtorske pesmi.

Janja Majzelj FOTO: Mediaspeed

Na odru se je Makarovičevi pridružila tudi igralka in pevka Janja Majzelj, ki jo televizijski gledalci poznajo po vlogi v nadaljevanki Totalna razprodaja.

Koncert je združil mlade ustvarjalne sile in izkušene umetnike, ki so s pesmijo počastili vrednote upora in svobode.

Nova normalnost

Vzdušje na koncertu je bilo čustveno in angažirano, z močnimi sporočili proti fašizmu in za mir. Svetlana Makarovič je v sporočilu za javnost opozorila, da fašizem postaja nova normalnost, in pozvala k združeni fronti umetnikov za mir.​

Dvorana je bila polno zasedena. Kino Šiška je znan po tem, da gosti dogodke z visoko udeležbo, kar kaže na velik interes javnosti za tovrstne koncerte.

Preberite še: