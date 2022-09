Svakinja modrijana Blaža izdala prvenec

Potem ko je na TV Golica vodila odmeven glasbeni šov Veselo po slovensko, Martina Plankelj Švab, ki je svakinja modrijana Blaža Švaba, saj je poročena z njegovim bratom Miho, očitno začenja še svojo glasbeno kariero. Te dni je namreč predstavila prvenec z naslovom Ogenj v meni, pod katerega so se podpisali sami eminentni avtorji.

Martina Plankelj Švab se je podala na glasbeno sceno tudi kot pevka.

Glasbo je ustvaril Matjaž Vlašič, ki skladbe komponira tudi za Pop Design, Vilija Resnika, Marka Vozlja, Nušo Derenda, Modrijane in Nino Pušlar, za besedilo je poskrbel Marko Vozelj, ki je tudi eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske zabavne glasbene scene, Vlašič pa je z Boštjanom Grabnarjem poskrbel za aranžma. Pesem Ogenj v meni je Martina na pot pospremila z videospotom, v katerem ne manjka vročih prizorov, ki jih je posnela s postavnim Matejem Čeponom, ki ga zadnje čase redno videvamo v družbi Špele Grošelj. Martina in Matej sta uprizorila ljubezensko zgodbo, katere konec si lahko vsak razlaga po svoje.

»Ogenj v meni je energična pesem, ki gre takoj v uho in zagotovo ne bo manjkala na nobeni zabavi. Moja želja pa je, da v vsakem zaneti iskrico ljubezni in strasti in nas spomni na osebo, ki nam v trenutku ogreje srce, nas spravi na plesišče in nam polepša dan,« o prvencu spregovori Martina. A zanjo to ni bil prvi neposredni stik z glasbenim mikrofonom, saj je v oddaji Veselo po slovensko že zapela z Otom Pestnerjem, ki jo je povabil, da v duetu zapojeta njegovo uspešnico V zavetju najine noči. V taisti oddaji je s Fehtarji zapela zabavno parodijo pesmi My Heart Will Go On iz filma Titanik. Prvega septembra, ko je praznovala 31. rojstni dan, pa je bil pravšnji, da luč ugleda tudi njen prvi samostojni singel Ogenj v meni. Da je bila to dolgo njena velika želja, so dobro vedeli njeni prijatelji, ki so ji snemanje pesmi podarili natanko pred letom dni, za njen 30. rojstni dan. In darilo je zdaj dobilo konkretno vsebino. Martina je namreč vedno, kadar je bila priložnost, prijatelje zabavala s petjem in nastopanjem. »To je bil dan, ko so se uresničile moje sanje. Sicer pa pazite, kaj si želite, ker se vam to lahko uresniči. Ta izjava je tudi zame postala bolj resnična, kot bi si lahko kadar koli mislila,« je po premieri sklenila misli Martina Plankelj Švab.