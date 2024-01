Sundance praznuje okroglih 40 let. Objavili so 10 najboljših filmov, ki so jih doslej prikazali

V iztekanju minulega tedna je na tisoče ljubiteljev kinematografije, hollywoodskih veljakov in vplivnežev zabavne industrije za deset dni zavzelo mesto Park City v ameriški zvezni državi Utah. Na nadmorski višini več kot dva tisoč metrov in pri zimskih temperaturah pod ničlo je ozračje namreč ogrel festival neodvisnega filma Sundance, ki se letos odvija v jubilejni 40. izdaji in je že na prvi dan minuli četrtek cineastom postregel s kar 17 filmi. In seveda z gala prireditvijo za filmske pomembneže, na kateri tokrat niso manjkala niti najbolj doneča imena, kot so Kristen Stewart, Steven Yeun, Jesse Eisenberg, Kieran Culkin in Saoirse Ronan, ki bodo prav na tem festivalu, ki se sklene 28. januarja, pokazali svoje nove filme.

17 filmov so zavrteli že na 1. festivalski dan.

Festival je odskočna karierna deska prenekaterega ustvarjalca, kar skoraj polovica prikazanih filmov je namreč režijskih prvencev. V osrčju pa je neodvisno pripovedovanje filmskih zgodb, ki so bile tudi gonilo, da je hollywoodski težkokategornik Robert Redford v poznih 70. letih zagnal kolesje danes priznanega in čislanega mednarodnega dogodka.

»V tistem času nisem sodeloval le z velikimi studii, temveč sem imel možnost snemati tudi filme z manjšim proračunom, ki so me napolnjevali z večjim zadovoljstvom, saj sem lahko pripovedoval drugačne, morda bolj pomenske zgodbe. A želel sem si, da bi to možnost imeli tudi drugi, iz česar se je nato rodila ideja za Sundance,« je dejal zvezdnik, v očeh mnogih boter indie filmov.

In ker festival letos praznuje okrogli rojstni dan, so ob tej priložnosti organizatorji objavili deset najboljših filmov, ki so jih doslej prikazali. Med 4000 naslovi so ustvarjalci, kritiki in predstavniki industrije na prvo mesto uvrstili dramo Ritem norosti Damiena Chazella, sledijo mu Stekli psi Quentina Tarantina in film Zbeži! Jordana Peeleja. Zavrteli pa bodo tudi nekaj najbolj nepozabnih, kot so Napoleon Dinamit Jareda Hessa, Go Fish Rose Troche in Mississippi Masala Mire Nair.

Idejni oče prireditve je Robert Redford. FOTO: Jemal Countess/Getty Images

Festivalski program je sicer preplet igranih in dokumentarnih filmov, kratkih filmov in epizodnih vsebin, projekcije pa dopolnjujejo pogovori, razprave ipd. Med nagradami, za katere se potegujejo, so nagrade žirije za najboljša filma iz tekmovalnih programov igranih in dokumentarnih filmov ter za najboljši neodvisni film leta. Med deseterico dramskih filmov, ki se potegujejo za glavno festivalsko nagrado, sta letos tudi filma A Real Pain v režiji Eisenberga in produkciji Emme Stone ter Love me filmske dvojice Sama in Andyja Zuchera.

Glavno prizorišče je že od začetka Park City, ki deset dni diha in živi s festivalom. Del dogajanja pa je letos preseljenega še v Salt Lake City. A vsaj delček poslastic si bo tokrat moč ogledati tudi iz udobja domačega fotelja, saj bodo za kupce virtualnih vstopnic od 25. januarja nekateri filmi na voljo tudi prek spleta.