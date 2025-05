Strokovnjakinja razkriva: to je tisto, kar zares šteje na Evroviziji

Evrovizija je mnogo več kot le bleščeč oder, ekscentrične oprave in sosedsko glasovanje. Jezikoslovka in kulturna poznavalka Noël Wolf iz jezikovne platforme Babbel razkriva, da je ključ do zmage v nečem precej globljem – v občutku pristnosti, čustveni teži in jeziku, ki povezuje.

Zmagujejo pesmi, ki nekaj pomenijo

Po besedah Wolfove so zmagovalne evrovizijske skladbe tiste, ki gledalcem nekaj povedo – osebno, politično ali univerzalno. Kot primera navaja švicarskega zmagovalca iz leta 2024, Nema, katerega pesem The Code je opisala kot »himno samospoznanja«, in ukrajinsko Stefanijo iz leta 2022, ki je postala simbol odpora sredi vojne.

FOTO: Sebastien Bozon Afp

»Obe pesmi sta uporabljali veliko zaimkov 'jaz' in 'mi', kar ustvari občutek povezanosti. Govorili sta o identiteti, o bolečini in upanju – in to poslušalci začutijo,« pojasnjuje strokovnjakinja. Po njenih besedah Evrovizija pogosto nagrajuje tiste, ki so avtentični in ranljivi.

A to očitno ni vse - vsaj v primeru Klemna Slakonje, čigar globoko osebna pesem se v veliki finale ni uvrstila.

Jezik – ne ovira, ampak most

Evrovizija ni nujno privilegij angleškega jezika. Prav nasprotno – največji uspehi pogosto izhajajo iz pogumne uporabe maternega jezika. Tako je italijanska skupina Måneskin leta 2021 navdušila s pesmijo Zitti e buoni, povsem v italijanščini. Po besedah Wolfove je prav nepopustljivost pri ohranjanju jezika dala izvedbi težo in moč.

Klemnu čustvena in osebna pesem ni prinesla uvrstitve v finale. FOTO: Denis Balibouse Reuters

Podobno velja za slovnično jasnost in melodičnost. »Pesmi, kot je Tattoo od švedske Loreen, s svojo spevnostjo in fonetično dostopnostjo presegajo jezikovne pregrade. Pesem mora zveneti znano in spevno – tudi za tiste, ki ne razumejo besedila.«

Pogumno v raznolikost

Združeno kraljestvo bi, denimo, po mnenju strokovnjakinje moralo izkoristiti svojo jezikovno in kulturno raznolikost. V državi je namreč kar 14 avtohtonih jezikov, od valižanščine, škotske gelščine, korniščine do ulstrske škotščine. Uporaba teh jezikov bi britanskim nastopom na tem tekmovanju lahko dala novo, bolj prepoznavno identiteto.

»Zvočna drugačnost, ki izvira iz domačih jezikov, prinaša avtentičnost, pogum in ponos – lastnosti, ki jih Evrovizijsko občinstvo ceni in nagrajuje. Takšne izvedbe ne le pritegnejo pozornost, ampak se zarežejo v srce.«