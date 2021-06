Stric Tamare Zidanšek posnel že dvestoti videospot

Je ponosni stric Tamare Zidanšek, tenisačice, ki je v teh dneh dosegla zgodovinski uspeh.

200. videospot je posnel z Ansamblom Igor in zlati zvoki.

»Kam le čas beži …« v ritmu valčka prepevajo Štirje kovači, najstarejši narodno-zabavni ansambel pri nas. Da čas res beži, ugotavlja tudi Konjičan, ki se še dobro spominja, kako je pred osmimi leti posnel prvi videospot zza skladbo Saj sva skupaj. »Sledilo je nepozabno sodelovanje z Modrijani, nato pa se je spisalo še mnogo zgodb, prikazanih v videospotih. In vsaka je edinstvena, posebna ter neponovljiva prav zaradi vseh, ki so te zgodbe sokreirali,« danes pravi Pratnemer, ki mu je prvo kamero podaril njegov, danes že pokojni oče.»To je bilo v otroštvu, še osem let nisem imel. In že od takrat sva s kamero nerazdružljiva, spremlja me praktično povsod,« pravi Konjičan, ki je v teh dneh med krajani in prijatelji v središču pozornosti tudi zaradi zgodovinskega uspeha svoje nečakinje, odlične slovenske tenisačice, ki se ji je uspelo prebiti v sam vrh. »Seveda sem zelo ponosen stric in tudi moji živčki so bili v teh dneh zelo napeti,« priznava Pratnemer, ki ima za snemanje videospotov tudi svojo ekipo, s katero pred kamero skupaj kreirajo zgodbe. Ker je že po naravi dobrovoljen, nam je zaupal tudi, da je njegova naslednja želja posneti celovečerni film, ki naj bi bila tipična pohorska komedija, ki bo nasmejala tako domače kot malo manj domače občinstvo. A tudi snemanje videospotov, četudi se komu zdi preprosto, zahteva veliko odrekanja pa tudi denarja, saj se oprema nenehno izboljšuje, posledično je tudi vedno dražja. Še huje je, kadar je dan snemanja dogovorjen, pa takrat ravno dežuje. In kaj ekipa stori v takih primerih?»Če se ravno ulije, se pač za tisti čas umaknemo pod streho. Še večkrat pa dež potrebujemo. No, v takih primerih ga pač umetno ustvarimo. Kako? Gasilci nam priskočijo na pomoč. Tako je bilo pri snemanju videospotain,« nam zaupa Pratnemer, ki je v času korone seveda tudi bil primoran odložiti kamero. »Na srečo imam redno službo, tako da te izgube nisem toliko občutil. Sem pa imel čas za urejanje arhiva, snoval sem tudi načrte za naprej,« nam pove naš sogovornik, ki je sodeloval z glasbeniki različnih žanrov, čeprav se je nabralo veliko videospotov prav z narodno-zabavnimi ansambli. »Čisto z vsemi je enako fajn delati, povsod in z vsemi ustvarimo sproščeno vzdušje, da potem snemalni dan steče. Pa naj bodo to narodno-zabavni izvajalci, rockerji ali metalci,« pravi Pratnemer, snemalec, ki je hkrati tudi režiser in producent, ki je 200. videospot, kot rečeno, posnel z Ansamblom Igor in zlati zvoki. Pravzaprav so jih posneli več naenkrat, in to za avstrijsko publiko. Med snemanjem so našli čas tudi za kratko praznovanje, saj so prerezali torto in ob njej obujali spomine na zadnjih osem let, odkar je ustanovil svoje produkcijsko podjetje.Prav tako je več videospotov posnel za Modrijane in se nekako spoprijateljil s harmoniko in domačimi ritmi, čeprav je po duši metalec in bobnar. Snemal je tudi s Poskočnimi muzikanti, Navihankami, Gadi, Ansamblom Petan pa tudi Pop Designom,, Kvatropirci, Erosi,in številnimi drugimi.