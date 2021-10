Strastna Jasna in poskočni Dejan

Trije mladi Belokranjci, harmonikar Patrik Luka Cekuta, kitarist Matic Pašič in basist Gašper Kralj, vsi doma iz Semiča, se poznajo iz otroških let, zdaj pa skupaj nastopajo v ansamblu. Te dni so presenetili svoje oboževalce in poslušalce ter poslušalke z zanimivo novo polko, ki pa ne zveni v tradicionalnih poskočnih ritmih narodno-zabavne glasbe.

Mladi Belokranjci v videospotu z znanima gostoma

Kljub temu se je izvedba izkazala za zelo posrečeno. Naslov najnovejše skladbe je Hišna številka 103, zanjo so posneli videospot in poskrbeli za svojevrstno presenečenje, saj so k sodelovanju povabili dva znana Slovenca, in sicer Jasno Kuljaj in poskočnega Dejana Krajnca, ki od letos nastopa pod imenom Dejan Dogaja in ima Dogaja band.

Dejan in Jasna, ki sta bila običajno na odru skupaj v nekoliko drugačnih vlogah, ko je Jasna vodila kakšno oddajo ali koncert, Dejan pa je na njem nastopal, sta se tudi kot igralca hitro ujela. Morda še preveč, saj v videospotu med njima ne manjka strastnih in vročih pogledov ter očitnega zapeljevanja.

Več kot očitno sta se hitro sprostila in uživala v igranju. Spevni refren in dobra energija Mladih Belokranjcev sta poskrbela za piko na i, zato so na dobri poti, da njihova Hišna številka 103 postane jesenska uspešnica.

Pod melodijo in aranžma se je podpisal Jaka Janc, besedilo pa je delo Dina Subašića. »Pesem podarjamo vsem, ki nas radi spremljate in poslušate, nas podpirate in verjamete v nas,« sporoča vodja ansambla Patrik Luka Cekuta. Fantje so se pred dvema letoma, ob peti obletnici delovanja, danes so torej na sceni že sedem let, razveselili prvega albuma z naslovom Kresnička, na katerega so uvrstili 10 pesmi, izid prvenca pa so proslavili z velikim koncertom v domačem Semiču.

Nova polka ne zveni tradicionalno in poskočno narodno-zabavno.

Z naslovno polko Kresnička so pred petimi leti prvič zmagali in na festivalu v Dolenjskih Toplicah prejeli zlatega termalčka, kar je bil dober obet za nadaljevanje glasbene poti.