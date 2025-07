Strast tanga v Ljubljani – Piazzolla v izvedbi glasbenih mojstrov

Vrhunski godalni ansambel bo pod vodstvom izjemnega violinista in dirigenta Lorenza Nasturica-Herschcowicija na oder prinesel zvočno razkošje in strastni utrip tanga nueva. Večer, posvečen glasbi argentinskega mojstra Astorja Piazzolle, obeta nepozabno doživetje tako ljubiteljem klasične glasbe kot privržencem temperamentnih ritmov tanga.

V Münchenskih virtuozih igrajo solisti treh najuglednejših bavarskih orkestrov — Münchenskih filharmonikov, Bavarskega radijskega orkestra in Bavarske državne opere. Skupaj ustvarjajo edinstveno godalno barvo, ki jo dodatno oplemenitijo instrumenti slovitih izdelovalcev, kot so Stradivari, Guarneri in Amati. Njihove izvedbe klasičnih in sodobnih del vedno zaznamuje redka kombinacija tehnične briljance, muzikalnosti in žive odrske energije. Lorenz Nasturica-Herschcowici, karizmatični koncertni mojster, dirigent in solist, je zasedbo prevzel leta 2004 in jo povzdignil v eno najuglednejših komornih godalnih zasedb.

Münchenski virtuozi – godalna zasedba z dušo in strastjo

Nekdanji prvi koncertni mojster Münchenskih filharmonikov slovi po svojem izjemnem tonu, interpretativni globini ter sodelovanju z največjimi dirigenti in orkestri sveta. Njegova umetniška vizija združuje ljubezen do klasične literature in strast do odkrivanja novih glasbenih svetov. Večer v Ljubljani bo v znamenju Piazzollovih mojstrovin – od temperamentnih Štirih letnih časov v Buenos Airesu do prefinjenih skladb, kot so Oblivion, Milonga del Angel in znameniti Libertango. Piazzollova glasba, ki v sebi združuje tango, jazz in klasično izraznost, bo v izvedbi Münchenskih virtuozov zazvenela v vsej svoji dramatičnosti, liriki in virtuoznosti. Koncert je del 73. Ljubljana Festivala, ki tudi letos v prestolnico prinaša vrhunske umetnike svetovnega formata.