Stožice novembra v znamenju glasbene čarovnije Andréja Rieuja

Ljubljanske Stožice bodo 27. novembra spet gostile slovitega Andreja Rieuja. Kralj valčkov je našo prestolnico obiskal že večkrat in vsakič znova Stožice tudi razprodal. Maestro z orkestrom veliko potuje in nastopa, njihova ekipa z vso opremo pa je prava karavana. Razkrili so nam nekaj številk ter dogajanje izza zaodrja, kdo vse je vključen in zaslužen za to, da se obiskovalci lahko naužijejo vrhunske glasbe in si napasejo oči.

Ekipa kot vas

Celotna ekipa šteje 468 ljudi, ob orkestru so tu še čistilci, videooperaterji in režiserji, menedžerji, stevardi, hostese in drugi referenti, strokovnjaki za osvetlitev, produkcijo in varovanje ter konstruktorji, ki skrbijo za sceno in oder. Večkrat se kdo pošali, da ekipa šteje toliko kot kakšna vas, prišteti pa je še treba 400 nastopajočih gostov.

468 članov ekipe 280 ton opreme 5,2 kilometra kablov 2400 ognjemetov 140.000 obiskovalcev

Na turneji vsak dan pripravijo več kot 1000 obrokov hrane, v katere ni všteta prehrana, kadar jedo v hotelih. Za 5,2 kilometra je kablov, 995 pa je premičnih luči in reflektorjev. V sklopu 12 koncertov, ki so jih letos pripravili v Maastrichtu, so izstrelili 2400 ognjemetov, kar pomeni 200 na koncert. Oder je njihov in ga vozijo s seboj ter posebej postavijo za vsak koncert. To traja 75 ur oziroma 5 dni. 15 priklopnikov prevaža 280 ton opreme. Oder šova je velik 22 x 15 metrov, na nekaterih koncertih pa 56 x 24 metrov, kar je približno skoraj polovica nogometnega stadionskega igrišča.

Vsako leto na Vrijthof v Maastrichtu pritegnejo tisoče oboževalcev. FOTOGRAFIJE: Arhiv orkestra

Koncerti v Rieujevem domačem kraju so sicer že tradicionalni, pove violinist: »Začeli so se leta 2005. Na trgu Vrijthof v čudovitem zgodovinskem središču smo imeli tri koncerte. Nikoli si ne bi mislil, da bodo tako uspešni in tradicionalni, da nanje pridejo z vsega sveta. Letos, na 150. koncertu, bi lahko našteli skoraj 100 narodnosti! Ali ni to neverjetno? Čez pet let, ko bom star 80 let, bo potekal 200. koncert. Načrtujem, da bom dopolnil 140 let, zato začnimo šteti, hehe! V preteklih letih so se mi na odru pridružili svetovno znani gostje, na kar sem zelo ponosen, Jermaine Jackson, Lou Bega, Trini Lopez, David Hasselhoff, Los del Rio in drugi.«

Rieu je tudi velik podpornik glasbene vzgoje za otroke.

Koncerti so pravi spektakel.

Valček na dan

Koncerti, ki vsa leta potekajo na Vrijthofu, so zares posebni. »Okolje s srednjeveškimi cerkvami, kavarnami in restavracijami ustvarja edinstveno, romantično vzdušje, ki ga ni nikjer drugje na svetu. Letos je na 12 koncertov prišlo 140.000 obiskovalcev iz 96 držav. Ogromno število zvestih oboževalcev, ki vsako poletje znova in znova obiščejo Maastricht, je čudovito. Z nasmehi in plesom mi dajejo toliko energije. Ampak tudi moj orkester. Nekateri člani so z menoj že 30 let in iskreno občudujem njihovo resnično, neskončno predanost glasbi. Arije, pesmi iz filmov in muzikalov ter Straussovi valčki so kot skrivno zdravilo. Verjamem, da ima ta 3/4 ritem zdravilno moč. Pravim, da valček na dan odžene zdravnika stran.«

Rieu je tudi velik podpornik glasbene vzgoje za otroke. Že nekaj let podpira fundacijo Elisabeth Strouven: »Ali ne bi bil svet boljši, če bi vsi živeli v miru in harmoniji? Prosim, vzemite v roke glasbilo namesto orožja, to so moje sanje! Tako nenavadno je: svet, gledan od zgoraj, ne kaže nobenih meja, zakaj jih torej sploh imamo?«

Slovencem pa prek Novic pošilja tudi pozdrave. »Dragi moji oboževalci v Sloveniji, komaj čakam, da znova nastopim v Ljubljani! Resnično se veselim, da bom spet tam s svojim orkestrom: skupaj vas bomo presenetili in vam pričarali glasbeni večer, ki ga ne boste pozabili. Pripeljal bom čudovite mednarodne soliste, seveda, Platinaste tenorje in še veliko več. Se vidimo novembra,« sporoča.