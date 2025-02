Stotnik Amerika s sporočilom o enotnosti in diplomaciji za trumpovce nepatriotski

Najnovejši film v franšizi Stotnik Amerika, ki je bil premierno v Hollywoodu predvajan v torek, predstavlja vizijo Združenih držav Amerike, ki ni skladna s Trumpovim obdobjem. Zasedba je raznolika, osrednje sporočilo pa je enotnost in podpora mednarodni diplomaciji. Zanimivo bo videti, kakšen bo sprejem filma, ki je bil posnet pred vrnitvijo Donalda Trumpa na predsedniški položaj. Po poročanju AFP je zadnji film iz produkcije Marvel Studios že naletel na spletni odpor nekaterih desničarjev, predvsem zaradi komentarjev glavnega igralca Anthonyja Mackieja, ki so bili označeni kot »nepatriotski«.

Režiser Julius Onah pravi, da imamo v deljeni družbi drug do drugega moralno obveznost. Foto: Valerie Macon/Afp

Čast, dostojanstvo, integriteta

Mackie je prvi temnopolti igralec, ki igra tega superjunaka, v nos nekaterim pa gredo njegove izjave, ko je poskušal izraziti univerzalno sporočilo Stotnika Amerike kot ideal dobrega srca in neomajnosti. »Stotnik Amerika predstavlja veliko različnih stvari, in ne mislim, da bi moral biti izraz 'Amerika' ena od njih,« je dejal na promocijskem dogodku. »Gre za moškega, ki drži svojo besedo, ki ima čast, dostojanstvo in integriteto,« je dodal.

Strip je bil ustvarjen kot odgovor na evropski fašizem in izolacionizem ZDA med drugo svetovno vojno.

V Stotniku Ameriki: Pogumni novi svet Mackie leti, se bori in meče svoj znameniti ščit v prizadevanju za svetovni mir skupaj s predsednikom Thaddeusom Rossom, ki ga igra Harrison Ford.​ Ross poskuša skleniti mednarodni sporazum z ameriškimi zavezniki za delitev dragocene nove kovine, ki so jo odkrili na otoku v Indijskem oceanu, vendar ga ovirata preteklost in mednarodni kriminalni kartel. »Nobenega filma ne bi rad umazal z realnostjo sveta, v katerem živimo zdaj,« je Ford, ki se je prvič podal v svet superjunakov pri 82 letih, povedal ob svetovni premieri v Los Angelesu, in pomenljivo dodal: »Raje imam svet Marvelovega vesolja kot jutranje novice.«

Ljubitelji na premieri Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Raznolika zasedba

Režiser Julius Onah, rojen v Nigeriji, je v novo nadaljevanje filma vključil raznoliko zasedbo. Kot je dejal, je vztrajal, da junak filma predsedniku ob koncu pove, da je »boj že izgubljen, če ne moremo videti dobrega drugega v drugem«. »Mislim, da to govori o moralni obveznosti, ki jo imamo drug do drugega v deljeni družbi,« je povedal. Takšna čustva pa seveda niso najbolje sprejeta med Trumpovimi privrženci, ki je sovražno nastrojena do politike raznolikosti in vodi agresivno zunanjo politiko, poimenovano Najprej Amerika (America First). V prvih treh tednih svojega mandata je Trump začel vojno proti t. i. kulturi Woke, ukinil zvezne programe za raznolikost, umaknil ZDA iz mednarodnih sporazumov in se zatekel celo h grožnjam ameriškim zaveznikom, ne le »sovražnikom«, kar je bilo še pred ne tako daljnimi časi nepredstavljivo. Pa še marsikaj drugega.

82 let ima Harrison Ford.

Čas bo pokazal, kako bo film v tako polariziranem okolju sprejet. Kot je povedal Onah, se zgodba, kot je ta, vedno dotika sveta, v katerem živimo, vendar je bila prednostna naloga še vedno ustvariti nekaj, v čemer bi uživalo občinstvo. Oboževalci izvirnega Stotnika Amerike iz 1940. pa dodajajo, da so sporočila v najnovejšem filmu zvesta tistim v stripu, ki je bil ustvarjen kot odgovor na evropski fašizem in izolacionizem ZDA med drugo svetovno vojno, ko se država ni hotela vmešavati v mednarodne zadeve in vojno v Evropi. Film v kinematografe v ZDA prihaja jutri.