Stotisoči na stezi formule spremljali Brada Pitta, nastopil bo v najbolj avtentičnem dirkaškem filmu doslej

»Opazovati Brada Pitta, kako vozi s hitrostjo več kot 290 kilometrov na uro, je bilo res impresivno, saj to ni nekaj, kar se lahko naučiš čez noč. Predanost in osredotočenost, ki ju je vložil v ta proces, sta bili neverjetni,« je bil sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton navdušen nad glavnim igralcem v prihajajočem hollywoodskem filmu F1, ki je nastal v okviru produkcije Apple Original Films in prihaja konec junija.

Ko vidite Brada, kako vozi, to ni igranje.

Hamilton je prepričan, da bo to najbolj avtentičen dirkaški film doslej. Kot je povedal Ferrarijev dirkač, ima namreč vse: Brada Pitta, hitrost, vznemirjenje, epsko zgodbo o avtsajderju, dramo, humor in kanček romantike, zaradi česar naj bi navdušil na vseh ravneh. V teh dneh je izšel tudi napovednik.

Snemali med dirkami

Film režira Joseph Kosinski, znan po Top Gun: Mavericku, Brad Pitt pa ni edini veliki zvezdnik v zasedbi. Ob njem namreč igra Javier Bardem kot lastnik moštva na robu propada. Britanski igralec Damson Idris upodablja nadarjenega dirkača Joshuo Pearcea, 61-letni Pitt pa igra izkušenega voznika Sonnyja Hayesa. Film je bil posnet med dirkaškimi konci tedna formule 1, kjer sta Pitt in Idris vozila predelane dirkalnike formule 2, ki jih je pripravilo moštvo Mercedes in ki so jih opremili s kamerami ter snemalno opremo.

Ustvarjanje je bilo velik zalogaj. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Izmišljena ekipa APX je imela svojo garažo in boksarsko steno, njeni dirkalniki pa so bilo pred dirko postavljeno na zadnje mesto startne vrste. Med uradnimi treningi in kvalifikacijami so imeli od 10 do 15 minut dolge intervale za vožnjo – ko se je končala prava dirkaška akcija, so bili njihovi dirkalniki pripravljeni, pnevmatike ogrete, kamere pa so že tekle. Stotisoče gledalcev pa se velikokrat sploh ni zavedalo, da se na stezi pred njihovimi očmi skrita za čelado vozi ena največjih hollywoodskih zvezd.

Režiser Kosinski je za AFP povedal, da je Hamilton močno vplival na pripoved filma, prav tako je želel zagotoviti, da bo Pitt res znal voziti. »Če Brad ne bi znal voziti, ta film preprosto ne bi uspel,« je razložil. »Lewis je bil navdušen, ko je ugotovil, da ima neverjeten naravni talent. Ne vem, od kod mu to. Morda igrajo vlogo tudi njegove izkušnje z vožnjo motorjev,« je dejal.

Pitt in Idris sta pred snemanji več mesecev trenirala. »Ko vidite Brada, kako vozi, to ni igranje. Resnično se trudi, da bi avto obdržal na stezi in znotraj zaščitnih ograd v vseh teh prizorih. To je nekaj, česar ne moreš ponarediti,« je med drugim dejal.

Dirkalnik je bil opremljen s kamerami, vsako snemanje pa je bilo pravi adrenalinski šok. Foto: Andrew Couldridge/Reuters

Na Netflixu je na voljo že sedma sezona dokumentarne serije Drive to Survive, ki jo je Kosinski prvič gledal med pandemijo covida in kjer je dobil navdih za film. »Všeč mi je bilo, da se je prva sezona osredotočila na zadnje ekipe, avtsajderje, namesto na Ferrari, Mercedes in Red Bull, ki so vedno v ospredju,« je dejal. »Zdelo se mi je, da je mogoče povedati zelo zanimivo zgodbo o moštvu avtsajderjev, ki poskuša zmagati vsaj na eni dirki proti velikanom tega športa.«