Stopila je iz svoje cone udobja

Mlada Nika S. je slovenski javnosti predstavila svojo prvo solo skladbo z naslovom Počakaj me. S skladbo se je uvrstila med 14 najboljših glasbenih novincev na izboru Ema 2022 in se tako z njo uvrstila v finale Eme freš. Pesem je v celoti in v živo javnosti predstavila minuli konec tedna. Niko bi lahko opisali kot multipraktik, saj se navdušuje nad rokometom, grafičnim oblikovanjem in potapljanjem, a je glasba stalnica njenega življenja, ki je z njo že od mladih nog.

Ko se bom na koncu poti ozrla nazaj, mi bo žal le za tisto, kar sem izpustila in za kar bi se spraševala 'kaj pa če'.

Svoj pevski talent je urila že zgodaj v pevskih zborih, zborovskega petja ni opustila niti v času študija. Kot backvokalistka sodeluje s kočevskim kantavtorjem Romanom Zupančičem, svoj glas pa dodatno uri na urah petja, trenutno pri Željki Predojević Korošec. Nika je tudi polovica dueta Nika Et Nejc. Duo je izdal nekaj avtorskih skladb, njuna najbolj odmevna je Zgodbo piševa, seveda pa Nika in Nejc svojo zgodbo tudi nadaljujeta. »Vedno sem pripravljena na nove izzive, nove izkušnje, nova poznanstva, nove dogodivščine, saj sem mnenja, da ko se bom na koncu poti ozrla nazaj, mi bo žal le za tisto, kar sem izpustila in za kar bi se spraševala 'kaj pa če','« pravi Nika. Skladba je pot do nje našla v pravem trenutku.

»Če lahko preprosto dekle iz Kočevja stopi na finalni oder Eme freš, potem lahko vsak najde pogum, da poskusi nekaj, kar si že dolgo želi,« dodaja. Skladbo sta spisala Martin Lunder in Nace Jordan, Nika pa bo v kratkem zanjo posnela tudi videospot.