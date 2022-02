Štirje veseli Ribničani so pogosto zdoma

Zdomarji prihajajo iz Ribnice oziroma njene okolice, ime pa so si nadeli po prednikih – pravih ribniških zdomarjih. To so bili ljudje, ki so hodili od vrat do vrat in prodajali suho robo. Člani ansambla to tradicijo ohranjajo, a ne s suho robo, temveč z avtorsko glasbo, s katero razveseljujejo ljudi po Sloveniji.

Zasedbo so leta 2006 ustanovili harmonikar Simon Kozina, kitarist Boštjan Merhar in basist Bernard Podgorelec. Večinoma so preigravali skladbe legend narodno-zabavne glasbe. Po dveh letih pa so že začeli ustvarjati lastne, avtorske skladbe in se z njimi udeležili več festivalov ter osvojili nekaj odmevnejših nagrad.

Ustvarili so okoli 15 lastnih skladb, še nekaj jih čaka, da jih posnamejo.

»V najlepšem spominu so nam ostali Števerjanski in Ptujski festival, Graška gora poje in igra, Novoletni festival narodno-zabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah pa tudi prvi festival domačih viž in smeha v Sodražici pred desetimi leti, na katerem smo prejeli nagrado strokovne komisije za najboljšo skladbo Naj rajs. Navdušili smo tudi občinstvo in pristali na drugem mestu,« nam pove Boštjan Merhar.

V zakladnici Zdomarjev najdemo več lepih polk in valčkov. Inštrumentalno Skozi rešeto pa polki Sreča je ter Glasba je naše življenje, ki je tudi naslovna polka njihove prve zgoščenke, ki so jo izdali leta 2010. Poslušalci radi prisluhnejo njihovim skladbam Spomini na dom, Na okence ti trkam, Aljaževi polki, Najina ljubezen, Tovornjakar, Lepa deklica in valčku Nisem verjel, za katerega so pred desetimi leti posneli svoj prvi videospot. Pozneje se je članom pridružil še David Merhar, mlajši brat kitarista Boštjana, in prav povezanost med njima je vnesla svež in kakovosten veter v ritem sekcijo. Basist Bernard je s tem prevzel vlogo glavnega pevca, a še vedno rad poprime za svoj bariton in z njim popestri zven polk in valčkov.

Čeprav so Zdomarji v zadnjem obdobju nekoliko več počivali, pa so sredi letošnje zime začeli znova ustvarjati, saj jim glasba veliko pomeni. Prva od novejših skladb je čudovit valček z naslovom Svet iz sanj, s katerim so se že predstavili v oddaji Zimski pozdrav in se z njim potegujejo za uvrstitev v finale festivala Slovenska polka in valček. Melodijo zanj je ustvaril harmonikar Simon Kozina, besedilo Zdenko Turk, pri aranžmaju pa so sodelovali kar vsi člani ansambla.

Zdomarji prihajajo iz Ribnice in okolice.

Seveda nobena veselica, na kateri igrajo, ne mine brez legendarnega Veselega Ribničana, saj vendarle prihajajo iz Ribnice. In Zdomarji upajo, da bo slednjih letos spet veliko in se bodo končno srečali z oboževalci in poslušalci tudi v živo. Kot pravijo tudi v svoji skladbi: glasba je naše življenje!