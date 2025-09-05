KONCERT

Štiri desetletja Davorja Radolfija v Križankah

Davor Radolfi, nepozabni glas mediteranskega temperamenta in simbol večnih uspešnic, letos praznuje 40 let glasbene kariere.
Fotografija: Davor Radolf. FOTO: Goran Kovacic/Pixsell
Davor Radolf. FOTO: Goran Kovacic/Pixsell

N. Č.
05.09.2025 ob 09:48
N. Č.
05.09.2025 ob 09:48

Davor Radolfi, nepozabni glas mediteranskega temperamenta in simbol večnih uspešnic, letos praznuje 40 let glasbene kariere. Jubilej bo obeležil na prav poseben način – z velikim koncertom v ljubljanskih Križankah, kjer se bo skupaj z zasedbo Ritmo Loco sprehodil skozi glasbeno zgodbo, ki je zaznamovala generacije.

Davor Radolfi. FOTO: Goran Kovacic/Pixsell
Davor Radolfi. FOTO: Goran Kovacic/Pixsell

Publiko čakajo melodije, ob katerih so rasle ljubezni in nastajali spomini: Neka živim kako živim, Na bačvama vina, Da života imam dva, Kad uistinu voliš ženu, Samo jednom, Sara, Sara, Vino me je opilo in mnoge druge zimzelene pesmi, ki že desetletja odmevajo na radijskih valovih in v srcih občinstva.

V vročici latinskih ritmov, prežeti z romantiko in nostalgijo, bo Radolfi pod zvezdnatim nebom pričaral večer, ki bo združil energijo Mediterana, čustveno globino in čisto ljubezen do glasbe. 

