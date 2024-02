Stilovci po novem tudi picopeki

ČLANI ANSAMBLA Stil imajo za seboj izjemno leto, ki so ga z Modrijani sklenili v Šoštanju, kjer so silvestrovali. A žal kar pod streho, saj jih je pregnal dež. S Čuki pa so poskrbeli tudi za prvo skladbo, objavljeno v letošnjem letu. Pesem Na pumpo, za katero so skupaj posneli tudi videospot, je dosegla izjemen uspeh, saj ima na youtubu že milijon ogledov. No, videospot za njihovo pesem Pr'jatlca pa ima že sedem milijonov ogledov, kar je svojevrsten rekord. So pa stilovci te dni objavili zanimivo fotografijo, na kateri pozirajo ob pici, zato smo jih vprašali, ali se lahko nadejamo tudi kakšne pice z njihovim imenom. In kaj so nam izdali? »Res je, po napornih nastopih smo si vzeli malo odmora. Za novo sezono pripravljamo nov repertoar, saj želimo, da naša vrhunska publika od nas dobi vrhunski nastop. Čeprav smo si vzeli odmor, pa smo zasebno izjemno povezani in zato vedno najdemo trenutke za druženje,« pravijo fantje.

Člani ansambla Stil in njihovi tonski mojstri so se zbrali v bistroju Franček in občudovali svojega baritonista Denisa Golavška pri peki napolitanske pice.

No, eno teh druženj, na katerem so tudi pekli pice, je potekalo kar v bistroju Franček, katerega lastnik je frontman ansambla Stil in pevec Franc Gašper Jazbec. Njihov baritonist Denis Golavšek pa naj bi bil pravi mojster napolitanskih pic. »Pripravlja testo z drožmi, ki ga vzhaja dva dni. Pice pa obloži z izbranimi prvovrstnimi sestavinami, zato so zares vrhunske. Svoje znanje je poskušal predati preostalim članom ansambla, pa tudi našim tonskim mojstrom, to so Matevž Jazbec, Luka Dobnik in Peter Šuperger. Ampak smo bili po vseh nasvetih enotnega mnenja, da bomo tudi v prihodnje pice raje jedli kot pripravljali,« so nam smeje zaupali fantje. »Strinjamo se tudi v tem, da priprava takšnih pic ni enostavna, kot je videti,« še pravijo glasbeniki. Franc Gašper Jazbec, ki je sin očeta gostinca, mama pa je tudi glasbenica in v Šaleški dolini vodi več zborov, pa nam je zaupal, da se bo še naprej raje držal preverjenih receptov za dobre testenine, ki jih z veseljem pripravlja za širši krog ljudi. Sandi Dobnik, kitarist ansambla Stil, se pusti razvajati drugim in mu kuhalnica še ni domača, harmonikar Tilen Anderlič pa se je bil primoran naučiti speči jajca in pripraviti topel sendvič. Bobnar Luka Ribič pravi, da so študentski boni za zdaj razlog, da še ne zna kuhati, je pa njegov cilj, da bi nekoč osvojil tudi to znanje. Torej, v prihodnje si lahko od stilovcev, ki so na glasbeni sceni že 14 let in so s številnimi uspešnicami naredili močan vtis na poslušalce in poslušalke, morda obetamo tudi kakšno kulinarično presenečenje.