Številni bodo navdušeni: po Elvisu prihaja še film o Priscilli

Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, pravijo. A medtem ko se prve rado postavlja na piedestal, njihove boljše polovice prepogosto ostajajo v senci in velikokrat zdrsnejo v pozabo. Le pomislite na lanski hit Elvis, ki je na canskem festivalu požel 12-minutne stoječe ovacije in je v oskarjevsko dirko stopil z osmimi nominacijami! Mojstrska filmska stvaritev režiserja Baza Luhrmanna o življenju legendarnega Elvisa Presleyja je oživila kralja rock'n'rolla ter hipnotizirala z migajočimi boki, s katerimi je v Elvisovih čevljih briljantno potresaval Austin Butler, a Priscille, ki jo je sicer odlično odigrala Olivia DeJonge, skoraj opazili nismo. Kako tudi, ko pa je film, četudi dolg dve uri in pol, povsem zapolnilo Elvisovo razburljivo življenje. Zato zdaj tudi Priscilla dobiva svoj film, v katerem bo filmarka Sophia Coppola osvetlila še drugo plat Elvisove zgodbe. Priscillino plat.

Portret ljubezni, fantazije in slave

Filmarka, ki se je v zgodovino zapisala kot šele tretja ženska kdaj nominirana za oskarja za režijo, je Priscilline spomine Elvis in jaz tudi prevedla v scenarij. »Sophia skozi Priscilline oči pove spregledano in preslišano zgodbo ljubezni, njuno dolgotrajno dvorjenje in viharni zakon. Popelje nas od vojaške baze v Nemčiji, kjer sta se spoznala, do pravljične posesti Graceland. Poda občuten portret ljubezni, fantazije in slave,« se bere povzetek filma, ki naj bi luč sveta ugledal jeseni.

Austin Butler, v družbi s Priscillo, je fantastično upodobil kralja. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Zgodba se leta 1959 začne v Nemčiji, ko je komaj 14-letna Priscilla na neki zabavi spoznala devet let starejšega Elvisa, ki je bil tedaj že glasbeni superzvezdnik, a mu njegov status ni pomagal omrežiti dekličinih strogih staršev. Ti so se vdali šele po večletnem in vztrajnem dvorjenju, ki se je 1967. končalo s poroko in Priscillino selitvijo v Graceland. Toda najsi je njuna ljubezen delovala še tako pravljično, so jo omadeževali njegovi številni skoki čez plot, podobno pa tudi Priscilla ni ostala zvesta Elvisu, kar je na koncu uničilo njun zakon. Coppolova prikaže tudi Elvisovo z nadzorom obsedeno naravo, zaradi katere je že v kali zatrl njene vsakršne karierne ambicije. V prihajajočem filmu jo igra Cailee Spaeny, kralja rock'n'rolla, tokrat v drugi, manj pomembni vlogi, pa je upodobil Jacob Elordi, ki smo ga nedavno gledali v seriji Euphoria.

Del vseameriške zgodbe

Med tistimi, ki komaj čakajo, da Priscillina filmska zgodba pride na veliko platno, je Luhrmann, ki je sam povedal Elvisovo plat te iste zgodbe. »Elvis in Priscilla sta tako rekoč ameriško plemstvo. Nista zgolj del popularne kulture, ampak sta vpeta v ameriško industrijo in ameriško življenje na splošno. Prek Elvisove zgodbe sem raziskoval Ameriko 50., 60. in 70. let. Njuno življenje je namreč del vseameriške zgodbe. Komaj čakam, da vidim, kateri del te zgodbe bo povedala Sophia.«