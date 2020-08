Stepli so se za film o Whitney Houston

Če bo šlo vse po načrtih, naj bi film prišel v kinematografe na zahvalni dan leta 2022, torej konec novembra.

Anthony McCarten je čutil, da bo šla Whitneyjina zgodba za med. FOTO: Wikipedia

6 studiev se je potegovalo za filmske pravice.

Po meteorskem uspehu glasbenih biografij Rocketman in Bohemian Rhapsody, ki sta v filmu oživili zgodbiin, glasbenih ikon z odrsko karizmo, večjo od življenja, je bilo verjetno zgolj vprašanje časa, kdaj bo na velikem platnu zaživela še izjemna glasbena pot, ki pa so jo stran od odra preganjali notranji demoni in jo nazadnje pahnili v prezgodnji grob pri le 48 letih. Oktobra 2022, smo naposled dobili odgovor. Po srditem boju menda šestih produkcijskih hiš je Sonyjevi družbi TriStar Picture namreč uspelo premagati rivale in pridobiti filmske pravice za Whitneyjino zgodbo, ki jo je z blagoslovom pokojničine družine spisal briljantni, ki mu v filmskem svetu pri posluhu za življenjske zgodbe ni para.McCartenov čut za pripovedovanje življenjskih zgodb je nenadkriljiv. Tega ni dokazal le z vrhunskima Dvema papežema in ganljivo uspešnico Teorija vsega, v kateri je sledil briljantnemu umu, ki sta mu prinesla oskarja za naj scenarij, kot tudi ne le z zgodbo legendarnih Queenov, ki je v oskarjevsko dirko stopila s petimi nominacijami in odšla s štirimi kipci. Izjemni scenarist je namreč očitno že pred časom čutil, da bi Whitneyjina zgodba lahko šla za med, saj naj bi sam napraskal denar in si financiral dosmrtno pravico, da pove njeno zgodbo, pri pisanju scenarija pa ga je vodila intuicija, da ga bo gotovo lahko prodal. Še več, da se bo zanj odvijala prava dražbena vojna, k čemur je verjetno precej pripomoglo dejstvo, da je k projektu pristopila tudi družina pokojne pevke neponovljivega glasu. Prav sodelovanje ali vsaj blagoslov družine je namreč običajno ovira, ki jo filmski studii najtežje preplezajo, preden lahko prižgejo kamere.Scenarij za film, ki nosi (vsaj delovni) naslov po eni izmed pevkinih pesmi, I wanna dance with somebody, naj bi z navdušenjem sprejel glasbeni producent in pevkin mentor, prepričan, da je McCartenu uspelo zajeti njeno življenje v celoti, tako njen vokalni genij, ki ni nikogar pustil ravnodušnega, kot njene osebne stiske, ki so jo na koncu pogubile. Davis in Whitneyjina svakinjasodelujeta pri prihajajočem filmu tudi kot producenta.Režijo glasbene biografije bo prevzela, odprto pa še ostaja vprašanje igralske zasedbe, sploh glavne igralke, ki bo verjetno ena bolj želenih vlog. Sploh če pomislimo, da so McCartenove biografije že trem igralcem prinesle oskarja za glavno vlogo –za upodobitev Mercuryja,kot Winstonu Churchillu inv koži fizika Stephena Hawkinga.