Ste že videli Jerneja in njegovo Generacijo SFRJ? (VIDEO)

Dolenjski glasbenik Jernej Zoran je pred dnevi na radijske postaje poslal novo skladbo Generacija SFRJ. »Pesem sem si pravzaprav napisal kot darilo ob polstoletnem bivanju na tem planetu,« zanimiv naslov pojasni Jernej in nadaljuje, da želi, preden kdo zastriže z ušesi zaradi morebitnega ideološkega podtona, pojasniti, da gre predvsem za obujanje spominov na lepo preživeto mladost v državi, ki jo danes, s časovne distance, dojema bolj kot nekakšen socio-ekonomski eksperiment.

»Živel sem v bloku v Novem mestu. Več je bilo druženja, delavnik je bil dejansko osemurni, življenje je teklo počasneje, drži pa tudi, da je bilo treba po spodobne kitarske strune v Avstrijo ali Italijo. V Elektrotehni so imeli pač samo 'specialno švedsko jeklo'. Če si imel srečo, si dobil vseh šest strun,« hudomušno doda Jernej, ki je kot običajno poskrbel za glasbo, besedilo, aranžma, produkcijo, odigral je kitare in skladbo tudi zapel. Tudi tokrat je zasedba glasbenikov, s katerimi je sodeloval Jernej, mednarodna: bas je odigral Hrvat Darko Vlahović, bobne Američan Brian Petry, klaviature Američan Michael Berry in Jernejev primorski glasbeni sodelavec Andrea Flego - Effe, ki je poskrbel tudi za miks.

Mastering posnetka je bil narejen na Nizozemskem, zanj je poskrbel Misjah van der Heiden. Videospot za novi singel je režiral Jan Poreber.