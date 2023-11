Ste že slišali ta glasbeni dvojec? Ko boste slišali to skladbo, vam ne bo šla iz glave (VIDEO)

Na slovenski glasbeni sceni je vse več mladih in zanimivih ustvarjalcev, ki bi si zaslužili nekaj več pozornosti. Med te zagotovo sodita mlada pevka Borna Turner in glasbeni producent Jakob Vehovec Pondelak (JVP). Prihajata iz Rogaške Slatine in Šmarja pri Jelšah, pred dnevi pa sta predstavila videospot za skladbo Grozdje brez pešk, ki vam, potem ko jo boste slišali, ne bo šla iz glave.

Medtem ko se je Borna začela z glasbo ukvarjati pri rosnih letih, ko je obiskovala glasbeno šolo, kjer se je učila igranja na klavir, je Jakob samouk. Kar zna, se je naučil na spletu, na youtubu. Kar se glasbenega stila tiče, Borna in Jakob rada eksperimentirata in se ne opredeljujeta.

Mladi producent pravi, da je na njegovo glasbeno ustvarjanje zagotovo najbolj vplival old school rap, od katerega se je sicer začel pred nekaj leti oddaljevati. »Če bi moral izbirati vzornike, bi bili to zagotovo Kaytranada, FKJ in Anderson Paak,« nam odvrne na vprašanje, po kom se zgleduje.

Borna in Jakob nista le glasbeni par, temveč sta par tudi zasebno. Sama to doživljata kot nekaj pozitivnega, saj imata tako veliko časa za ustvarjanje. Dodata še, da gredo lažje z jezika tudi kritike in da si jih zato ne jemljeta preveč k srcu.

»Najprej naredim podlago, Borna pa si jo nato izbere in začne pisati besedilo. Ko ima pesem nekakšno celoto, se začne dodajanje okraskov in ponovno snemanje,« nam pove Jakob in doda, da je to tisti bolj mučen del glasbenega ustvarjanja. Mlada glasbenika sta pred kratkim izdala prvenec Vinilka ter EP z imenom Svaštaraš.