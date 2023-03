Ste zamudili podelitev oskarjev? To je vse, kar morate vedeti (FOTO)

Film z naslovom Vse povsod naenkrat je uresničil vlogo favorita in na podelitvi filmskih nagrad oskar v Los Angelesu po 11 nominacijah osvojil sedem pozlačenih kipcev z oskarjem za najboljši film leta na čelu. Uspešen je bil tudi film Na zahodu nič novega, dobil je štiri oskarje.

Za film Vse povsod naenkrat so kipec osvojili tudi Daniel Kwan in Daniel Scheinert za režijo in izvirni scenarij, Michelle Yeoh za glavno žensko vlogo, Ke Huy Quan za stransko moško vlogo, Jamie Lee Curtis za stransko žensko vlogo in Paul Rogers za montažo.

Tujejezični filmi

Zmagovalec v kategoriji filmov v tujem jeziku, nemški film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega, je ob skupaj devetih nominacijah dobil oskarja tudi za fotografijo (James Friend), izvirno glasbo (Volker Bertelmann) in oblikovanje produkcije.

Enega od dveh oskarjev za film Whale (Kit) je osvojil Brendan Fraser za glavno moško vlogo, film je dobil še oskarja za masko.

Nominacije ja, oskarji ne

Praznih rok so ostali irska črna komedija Duše otoka, ki je prišel na podelitev z devetimi nominacijami, biografski film o Elvisu Presleyju Elvis, ki je imel osem nominacij, in osebna družinska drama režiserja Stevena Spielberga Fabelmanovi, ki je imela sedem nominacij.