Ste videli, kako so priredili Magnifica (VIDEO)

Štirje negovani, urejeni, lepi in dišeči, a težko ponižni fehtarji Blaž Jenkole, Samo Kališnik, Domen Kovač in Matic Plevel, ki so se jim tokrat na trobenti pridružili Matej Rihter - Riki, na saksofonu Davor Loštrek ter pozavnist Domen Gantar, so na novo posneli znano skladbo Gospod, težko sem ponižen (v originalu It's hard to be humble, ki jo pri nas izvaja Robert Pešut - Magnifico, ki je zanjo napisal tudi slovensko besedilo).

Seveda so k sodelovanju povabili lepa dekleta.

Seveda so za omenjeno priredbo posneli tudi videospot in se z ekipo odpravili na idiličen visokogorski dvorec –​ hof v Sloveniji, kjer na prelepem posestvu živi najbolj znani slovenski kmet Klemen Bobnar s pregrešno lepimi dekleti. A ko se ugasnejo luči in je delo na kmetiji opravljeno, na sceno stopi resnični gospodar ... Videospot so torej posneli v preobleki, tako značilni za Fehtarje, ki s tem nadaljujejo svojo odpičenost in okus za dobro glasbo.

Zelo priljubljeni

In očitno so postali zelo priljubljeni, kar je ne nazadnje dokazal povsem poln Kongresni trg v Ljubljani, kjer so junija pripravili odmevni koncert. In kdo ve, morda se bodo tako kot Magnifico tudi oni lotili še podviga na največjem odru pri nas? Fantje so za zdaj glede tega še zelo skrivnostni, zagotovo pa drži, da znova pripravljajo nekaj, kar bo zunaj okvirjev. Pač v njihovem slogu.

Za priredbo skladbe Gospod, težko sem ponižen pravijo, da z njo napovedujejo in oboževalce ogrevajo za nov Fehtarski hit, v katerega polagajo vse svoje upe. Luč sveta naj bi ugledal v začetku decembra skupaj s še eno vročo novičko.