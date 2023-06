Ste videli, kako se vrhniški raper zabava z udeleženkama Sanjskega moškega? (VIDEO)

Vrhniški raper Challe Salle se je po krajšem ustvarjalnem premoru vrnil s pesmijo Superman, za katero je videospot posnel na Tenerifu. Snemanje, ki je trajalo en teden, je bilo za glasbenika nadvse zanimiva izkušnja. »Obiskal sem različna mesta in nekatere turistične znamenitosti, snemali pa smo na lokacijah, kot je Los Gigantes, in na območju pod vulkanom El Teide,« pravi raper.

Tenerife ga je tako navdušil, da se želi tja vrniti na dopust s svojo zaročenko Yvonne in njunim štirimesečnim sinom Alexom. V videospotu se Challetu pridružita tudi Anja Širovnik in Kaja Casar, ki smo ju lahko spremljali v prvi sezoni šova Sanjski moški in trenutno živita na otoku. Priznal je, da njegova zaročenka na dekleta v videospotu ni ljubosumna. »Ve, da sem zelo profesionalen in je to del posla. Zaveda se, da pesmi, ki jih delam, potrebujejo tudi kvaliteten videospot. Če govorijo o ljubezni, mora biti v njih interakcija z drugimi dekleti, ne more biti vedno ona v videospotu.

Novi načrti

Sicer pa se vedno šaliva, da ima tisti videospot, v katerem nastopa ona, torej Lagano, daleč največ ogledov od vseh,« še pravi Challe, ki ima nove načrte za prihodnost, a najprej si bo privoščil dva meseca dopusta. »Vzel si bom več časa za družino. Sin Alex je star že štiri mesece, zato želim v poletnih dneh z njim izkoristiti čim več časa. Prvi mesec po njegovem rojstvu sem namreč imel veliko obveznosti, tako da nisem mogel biti doma toliko, kolikor sem želel,« še pove za konec.