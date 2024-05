Ste vedeli, kakšen spektakel prihaja v Slovenijo?

The State Opera and Ballet Theatre Astana Opera (Državno operno in baletno gledališče Astana Opera) je na odru Poletnega gledališča Križank že lani občinstvo osupnilo z izvedbo različnih baletnih odlomkov, povezanih v presunljivo celoto. Na letošnjem, 72. Ljubljana Festivalu pa bo gledališče uprizorilo baletni spektakel Arama Hačaturjana Spartak, in sicer 1. in 2. julija ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, tokrat v sodelovanju z Orkestrom Slovenske filharmonije, rezidenčnim orkestrom Festivala Ljubljana 2024.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana