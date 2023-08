V fantazijskem Barbielandu, kjer živijo popolne ženske, je vse popolno in kot iz pravljice. Popolni ljudje živijo popolna življenja v popolnih hišah. Tam vladajo veselje, radost in prijazne besede. Na nebo sanjske dežele lepih deklet in fantov – vsem je, seveda, ime Barbie in Ken – nikoli ne prihrumijo temačni oblaki. Ne poznajo težav in nikoli ne padajo grobe besede. V tej fantaziji, ki je skoraj utopljena v roza barvi, ni prostora za niti najmanjši odstop od popolnosti. V tej utopični brezhibnosti spalnico barbike, ki jo je v uspešnici leta briljantno upodobila avstralska igralka Margot Robb...