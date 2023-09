Ste slišali, kdo je zmagal na Popevki 2023? (FOTO in VIDEO)

Izbrali so popevko leta 2023. Za zmago se je potegovalo 12 izvajalcev, ki so svoje skladbe izvedli v živo, ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija vodstvom Patrika Grebla.

Helena Blagne kot voditeljica Popevke 2023. FOTO: Zaslonski Posnetek Rtv Slovenija

Gostiteljici večera sta bili Helena Blagne in Raiven oz. Sara Briški Criman, ki je na prireditvi predstavila svojo novo skladbo z naslovom Ikona.

In zmagovalec letošnje popevke je Nino Ošlak, ki je zapel pesem Med nama in dobil največ glasov občinstva. Strokovno žirijo pa je s pesmijo Kako zveni pomlad prepričala Eva Hren.

Strokovna žirija je poleg velike nagrade za najboljšo skladbo v celoti, ki jo je namenila pesmi Eve Hren Kako zveni pomlad, podelila še štiri nagrade. Nagrado za najboljše besedilo je prejela Živana Novaković za skladbo v izvedbi Baba'n'dice Vodana, nagrada za najboljšo interpretacijo je šla v roke Otu Pestnerju za pesem Spomin na te, za najboljšo priredbo je bil nagrajen Matija Krečič za skladbo v izvedbi Manouche Čas nazaj si zavrtiva, najboljša mlada izvajalka pa je postala Sara Lamprečnik s pesmijo Ob svitu.

Pred začetkom je orkester odigral skladbo v spomin na v petek preminulega Saša Hribarja.

Poleg omenjenih so se na festivalu predstavili še Anika Horvat s pesmijo Na polno, Canegatto z Nekaj lahkega, Kataya, ki je zapela Ko vidiš me srečno, Nina Grilc s skladbo Ni isto, Alex Volasko z Odo Ljubljanskemu gradu in Parvani Violet s skladbo Plamen.