Ste slišali, katero pesem bo na Evrovizijo poslala Srbija? (VIDEO)

Slovenija je odločila, da na 66. Pesem Evrovizije pošlje mladeniče in dekle iz Celja, ki ustvarjajo pod imenom LPS. Pesem Disko je navdušila domače gledalce, kako priljubljena pa bo med evropskimi gledalci, bomo videli 10. maja, ko bodo nastopili na polfinalnem odru.

Srbija so izvajalko, ki jo bodo poslali v Torino, izbirali ta vikend. Največ glasov je dobila pevka Ana Đurić, ki ustvarja pod umetniškim imenom Konstrakta. Odziv srbskih gledalcev je takšen, kot je pri takšnih izborih običajen: nekateri so nad pesmijo In corpore sano navdušeni, spet drugi pa menijo, da takšen slog glasbe ne sodi na evrovizijski oder. »Česa takšnega na Evroviziji še nismo videli. Ne vem niti, kako bi opredelil žanr,« se je glasil eden izmed komentarjev na platformi Youtube.

Hrvaška je za evrovizijsko predstavnico izbrala Mio Dimšić, ki je na Dori nastopila s pesmijo v angleškem jeziku – Guilty Pleasure.

Črno goro pa bo zastopala pevka Vladana, in sicer s pesmijo Breath.

Bosna in Hercegovina se tudi letos Evrovizije ne bo udeležila. Nazadnje sta njihova predstavnika na odru stala leta 2016, ko sta državo predstavljala s pesmijo Ljubav je.