Ste mislili, da je bila Planica draga? Poglejte, koliko stanejo vstopnice za Evrovizijo

Priprave na majsko Evrovizijo so v polnem teku. Letošnji organizatorji so razkrili, da bodo glasbeni izbor v Areni Liverpool povezovali priljubljeni voditelji Graham Norton, Julia Sanina, Hannah Waddingham in Alesha Dixon. Šov bo pred malimi zasloni spremljalo približno 160 milijonov ljudi, izbor pa si bo mogoče ogledati tudi v živo.

Prodaja vstopnic se še ni začela, a so organizatorji že razkrili, kje in po kakšni ceni jih bo mogoče dobiti. Na spletu bodo na prodaj le na spletni strani Ticketmaster UK, mogoče pa jih bo kupiti tudi na samem prizorišču dogodka. Za ogled polfinalnega dogodka bo treba odšteti od 30 do 290 funtov (od slabih 34 evrov do 327 evrov), za ogled velikega finala pa od 80 do 380 funtov oziroma od 90 do 429 evrov.

Za ogled dveh polfinalnih večerov in velikega finala lahko posameznik kupi največ štiri vstopnice (število se preverja glede na bančni račun in naslov). Tisti, ki si želijo ogledati generalke, jih lahko kupijo šest. Če bi se zgodilo, da kupite vstopnico in na dogodek ne morete, jo lahko preko spletne strani Ticketmaster prodate drugemu oboževalcu Evrovizije. Dodajajo še, da morajo mlajše od 16 let spremljati zanje odgovorna polnoletna oseba. Mlajši od 14 let ne smejo spremljati dogodka s stojišč.

Glede na to, da so imeli Slovenci veliko povedati o cenah vstopnic za ogled svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, si lahko samo mislimo, kakšno je njihovo mnenje o cenah vstopnic za ogled Evrovizije. V Planici so se cene gibale od 15 do 24 evrov za kvalifikacije in od 54 od do 99 evrov za ogled tekme s sediščem na tribuni.