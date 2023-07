Ste jo gledali? To kultno nanizanko so oboževali celo na britanskem dvoru

9. maja je minilo 31 let, odkar so na televiziji predvajali zadnji del tudi pri nas priljubljene komične nanizanke Zlata dekleta. Zadnjo epizodo si je ogledalo kar 27 milijonov gledalcev. Za tiste čase revolucionarno zgodbo, ki se je namesto okrog mladih ali družin vrtela okoli štirih ostarelih samskih žensk, so začeli predvajati 14. septembra 1985, na sporedu je bila kar sedem sezon. Vseh epizod skupaj se je nabralo za 180 ur. Med najbolj zaslužnimi za priljubljenost serije so bile zagotovo odlično izbrane glavne igralke Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan in Estelle Getty, ki so prepričljivo upodobile spogledljivo Blanche, naivno Rose, odločno Dorothy in njeno navihano mamo Sophie.

Vse so že umrle

Serijo so poleg gledalcev dobro sprejeli tudi kritiki. Med drugim je prejela emmyja za najboljšo humoristično serijo in tri zlate globuse za naj teve serijo v kategoriji muzikal in komedija. Vse štiri glavne igralke so prejele emmyja za vlogo, kar je edinstveni primer v zgodovini podelitve te nagrade. Na 31. obletnico konca predvajanja serije nobene od štirih igralk ni več med živimi. Zadnja se je pri častitljivih 99 letih predlani poslovila simpatična Betty White, ki je do pozne starosti nastopala v oglasih za čokolado. McClanahanova je umrla leta 2010 zaradi kapi, Beo Artur je leto prej, pri 86, pokopal rak, Gettyjeva, ki je trpela za demenco z Lewijevimi telesci, pa je umrla leta 2008 pri 84 letih.

Betty White so najprej namenili vlogo spogledljive Blanche.

Posebno vlogo v seriji je imela sirova torta, priljubljeni ameriški cheescake, s katerim so si junakinje večkrat privezale dušo. Zanimivo je, da je glavna navdušenka nad to poslastico v seriji, Bea Arthur, v resničnem življenju to sladico naravnost sovražila. Nenavadno je bilo tudi, da je vlogo matere Arthurjeve prevzela Estelle Getty, ki je bila v resničnem življenju mlajša od nje. Mama Sophie naj bi bila sprva stranska igralka, a se je producentom tako prikupila, da so jo obdržali. Producenti so Betty White sprva namenili vlogo spogledljive Blanche, a se je izkazalo, da ji je Rose bolj pisana na kožo. Serija je imela oboževalce po vsem svetu, celo v Buckinghamski palači; po pisanju revije Vanity Fair naj bi igralke nekoč odpotovale v London, da bi v živo odigrale Zlata dekleta za kraljevo družino. Povabila naj bi jih mama pokojne Elizabete II.

27 milijonov gledalcev si je leta 1992 ogledalo zadnji del.

Zgodba živi naprej

Čeprav nobene od glavnih igralk ni več med živimi, pa zgodba, ki so jo ustvarile, živi naprej. Lani so na Beverly Hillsu v Los Angelesu zapuščeno restavracijo spremenili v dnevno sobo, ki so jo mnogi gledalci poznali kot sobo iz Zlatih deklet. Poimenovali so jo Kuhinja zlatih deklet, in ko se je izvedelo, da v četrti, kjer domuje večina filmskih zvezdnikov, odpirajo restavracijo, kjer vse spominja na priljubljeno serijo, so razprodali mize za ves mesec. Serijo še vedno predvajajo, njihove lekcije o ljubezni, družini, prijateljstvu in staranju pa osvajajo nove in nove gledalce in gledalke. Bile so med prvimi, ki so s televizijsko zgodbo pokazale, kar je danes že uveljavljena resnica: da se življenje ženske v zlatih letih ne konča.