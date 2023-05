Ste jih že slišali? Teh šest skladb že ima vstopnico za sobotni finale (VIDEO)

Z današnjim dnem se v Liverpoolu začenja težko pričakovano evrovizijsko tekmovanje. Na prvem polfinalnem večeru se bo predstavilo 15 držav, na drugem predizboru pa 16 držav. Kdo bo dobil vstopnico v veliki finale, ki bo na sporedu to soboto, bodo odločali izključno gledalci.

Vstopnico v sobotni finale pa že ima šest držav. Med temi so tradicionalno države velikih pet – Nemčija, Francija, Italija, Španija, Velika Britanija in lanskoletni zmagovalci Ukrajina. Zmagovalno pesem bodo izbrale strokovne skupine vseh 37 sodelujočih držav in gledalci, ki bodo glasovali s telefonom. Njihovi glasovi bodo upoštevani v razmerju 50:50.

Na stavnicah se od omenjenih najvišje uvršča ukrajinsko skladbo, ki ji napovedujejo tretje mesto, četrto in peto mesto pa stavnice napovedujejo Franciji in Španiji. Italijanski predstavnik Marco Mengoni naj bi se zavihtel na osmo, Mae Muller pa na deveto mesto. Med omenjenimi najslabšo uvrstitev, in sicer na petnajsto mesto, napovedujejo nemškim predstavnikom.

Lord Of The Lost - Blood & Glitter (Nemčija)

La Zarra - Évidemment (Francija)

Blanca Paloma - EAEA (Španija)

Marco Mengoni - Due Vite (Italija)

Mae Muller - I Wrote A Song (Velika Britanija)

TVORCHI - Heart Of Steel (Ukrajina)