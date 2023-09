Stavkajoči scenaristi dosegli načelni dogovor, igralci še vedno stavkajo

Po skoraj petih mesecih stavke in zadnjem v vrsti maratonskih dogovarjanj, ki se je tokrat razvleklo kar prek petih dni, je scenaristom vendar uspelo doseči načelni dogovor s filmskimi studii, pretočnimi platformami in produkcijskimi družbami, ki bi lahko vodil v konec ene najdaljših stavk v filmski industriji. Podrobnosti dogovora še niso znane, prav tako bodo pisci počakali do ratifikacije sporazuma, preden se bodo vrnili na delo, so pa zaradi očitno zadovoljivih pogajanj končali stavkovne shode in sporazum označili za izjemen uspeh. »Z velikim ponosom lahko rečemo, da je ta dogovor izjemen – s pomembnimi pridobitvami in zaščito scenaristov v vseh sektorjih članstva,« je uradno izjavo že podal Ceh scenaristov Amerike (WGA).

Ustavili produkcijo

V želji, že zahtevi, po boljšem, pravičnejšem plačilu in boljših delovnih razmerah zaradi spremenjene filmske krajine zaradi pretočnih platform in grožnje umetne inteligence, ki bi jih lahko izpodrinila, so scenaristi že na začetku maja odložili pisala in pozvali k bojkotu. V njem se je združilo več kot 9000 scenaristov oziroma 98 odstotkov članov WGA z glasovalno pravico, kar je tako rekoč čez noč skoraj ustavilo hollywoodsko produkcijo. Ta pa je povsem zastala dva meseca pozneje, ko se jim je v stavki pridružil še igralski ceh. V naslednjih mesecih so družno stavkali pred največjimi filmskimi hišami, od Amazona in Netflixa do Warner Brosa in Disneyja. V nedeljo, le pet dni, preden bi postavili rekord v najdlje trajajoči stavki scenaristov od ustanovitve ceha, pa so po 146 dneh vendar dosegli dogovor. »Vse, kar smo pridobili s tem dogovorom – predvsem vse, kar smo pridobili od 2. maja –, je posledica pripravljenosti tega članstva, da uporabi svojo moč, da pokaže svojo solidarnost, da prenaša bolečino in negotovost zadnjih 146 dni. Ravno ti vzvodi, ki ste jih ustvarili s stavko, so skupaj z izjemno podporo naših sindikalnih bratov in sester končno pripeljali do tega, da so se podjetja usedla za mizo in sklenila dogovor.«

Stavkovni shodi so potekali tudi pred vsemi največjimi filmskimi studii. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Produkcija filmov in serij še ne bo stekla, saj igralskemu cehu dogovora še ni uspelo skleniti. FOTO: Ipopba/Getty Images

Načelni dogovor jim je uspelo skleniti pri skoraj vseh spornih točkah, kar med drugim vključuje načine za ohranjanje pisarn za scenariste, boljšo preglednost podatkov o projektih in uspehih, kar vpliva tudi na plačilo scenaristov, ter zaščito pred nadomeščanjem dela članov s pomočjo umetne inteligence. »Nikoli ni šlo za denar. To je bil boj za moč in spoštovanje. Naši celotni industriji smo morali nastaviti zrcalo,« je ob tem dejal eden izmed članov ceha Alex O'Keefe in dodal, da upa, da s tem vstopajo v novo ero Hollywooda.

146 dni so vztrajali.

Kdaj se scenaristi vračajo na delo, je še uganka. Produkcija televizijskih oddaj bi znala steči že v kratkem, morda celo v nekaj dneh. A snemanje filmov in serij bo verjetno še stalo, saj igralci stavko nadaljujejo.