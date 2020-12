Start na facebooku

So mlad ansambel, a niso klasičen trio, saj se ob diatonični harmoniki in kitari sliši tudi zven trobente. Fantje Matej Ban, ki igra harmoniko in klaviature, Jernej Petančič, ki igra trobento in bas kitaro, ter kitarist Daniel Škofljanec so se v trio zasedbi znašli, kot pravijo, po naključju. Glavne zasluge za to pa ima – facebook. Pravzaprav sta kar po facebooku septembra 2018 opravila prvo vajo Daniel in Jernej, ki se jima je po nekaj odigranih skladbah utrnila ideja, da bi ustanovila ansambel. Rečeno, storjeno in tako sta začela iskati še tretjega člana. A iskanje ni takoj obrodilo sadov, zato sta še lep čas igrala kar v ...