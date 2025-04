Staroste shock rocka spet snemajo, Alice Cooper pripravlja nov album

Ameriški rocker Alice Cooper 50 let po razpadu svoje prve skupine s starimi kolegi snema nov album. Skupina, ki se je imenovala Alice Cooper in je s svojimi teatralnimi nastopi postavila temelje t. i. shock rocka, je leta 1973 izdala svoj zadnji album Muscle of Love in leto pozneje prenehala delovati. Kot je 77-letni glasbenik razkril za ameriško revijo Billboard, naj bi novi album z naslovom The Revenge of Alice Cooper izšel julija.

Pri novem albumu sodelujejo kitarist Michael Bruce, basist Dennis Dunaway in bobnar Neal Smith. Kitarist Glen Buxton je umrl leta 1997, star 49 let, a bo vključen na albumu. Ena od novih pesmi namreč temelji na njegovem kitarskem rifu. Dodatna pesem Return of the Spiders 2025 pa je remiks skladbe z drugega albuma skupine Easy Action.

Originalni člani zasedbe Alice Cooper so v zadnjih letih že večkrat nastopili skupaj. Na sliki s koncerta v londonski areni Wembley leta 2017. FOTO: Raph_PH/Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Skupina leta 1972 FOTO: Hunter Desportes/Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Skupina Alice Cooper je bila ustanovljena v Phoenixu v Arizoni leta 1968. Med njenimi največjimi uspešnicami so skladbe I'm Eighteen, School's Out in No More Mr. Nice Guy. Zasedba je leta 1974 odigrala svoj zadnji nastop, a šele naslednje leto razkrila, da se je razšla. »Ni šlo toliko za razvezo kot za ločitev. Nobenih težav ni bilo, nobene hude krvi – vsaj ne zelo dolgo,« je reviji Billboard razkril Cooper (rojen kot ​Vincent Damon Furnier), ki je po razpadu skupine nadaljeval samostojno kariero in uradno prevzel ime Alice Cooper.